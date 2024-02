Reavaliando valores e relações

Vênus em Capricórnio está nos trazendo um tom mais realista e sóbrio para as relações e finanças. O trígono a Lilith em Virgem nos facilita enxergar frustrações ligadas a formas repetitivas, enrijecidas ou excessivamente mentais e pragmáticas sobre tais temas. O início da quadratura dessa Vênus com Quíron nos mostra feridas na individualidade e como relações rígidas precisam de mais respeito ao espaço um do outro, assim como uma busca por mais iniciativa no campo financeiro e material. A Lua Minguante em Escorpião facilita o esvaziamento de emoções antigas.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Valores ligados ao trabalho, parcerias profissionais, uso da autoridade e/ou compromissos são questionados hoje. Pode ter havido supressões emocionais que carecem de ser encaradas e transformadas. Parcerias e relações rígidas pedem maleabilidade, já que você está num momento de curar a si mesmo e seu senso de espaço pessoal e iniciativa. Emoções antigas são profundamente transformadas e você deve fluir com o processo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, tem lhe enfatizado uma busca por seus princípios, metas futuras e fé. Todavia, deve tomar cuidado para não cair numa rigidez em que só sua visão seria a correta. Busque um pouco mais de introspecção, meditação e maleabilidade para encontrar o ponto de equilíbrio. Emoções ligadas às relações e parcerias devem ser recicladas e lhe pedem desapego e fluidez.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você passa por um período de profunda reciclagem do seu senso de partilha, afeto e sexualidade. Todavia, deve tomar cuidado com uma possível rigidez no campo emocional. Evite cultivas mágoas e ressentimentos. Você é estimulado a usar mais de seu lado objetivo para encarar tais emoções e as reciclar de forma mais pragmática, realista e desapegada.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Há agora um foco nas relações, parcerias, romance e vida social. Tudo isso pode e deve ser cultivado. Porém pode haver ideias e conceitos rígidos a este respeito. Você é convidado neste momento a ter mais independência, autodomínio e a depender menos da aprovação ou suporte alheio. A Lua, sua regente, lhe auxilia a esvaziar de velhos conteúdos excessivos de si mesmo e se transformar profundamente.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Alguns valores mais rígidos ligados a trabalho, rotina e/ou saúde lhe pedem atenção. Pode ter caído num foco muito materialista ou ter buscado uma perfeição inexistente na realidade. Indulgências ou excessos na saúde, acordos no trabalho e afins podem ser fonte de questionamento. Deve buscar uma visão mais ampla, livre e transformadora para se libertar da estagnação e frustrações de valor próprio.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe coloca de frente com frustrações pessoais e lhe pede que encare de verdade o que realmente se passa no seu mundo interno. O aspecto a Vênus lhe facilita questionar se você se colocou de forma servil ou rebaixando seu valor em certas situações.Você é chamado a fazer um mergulho emocional profundo para sanar tais questões, saindo melhorado do processo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, tem lhe pedido um tanto mais de introspecção, vivencia familiar e vida pessoal. Todavia, algumas questões emocionais e subconscientes podem lhe fazer enxergar frustrações, em especial quando houveram repressões veladas ou sutis. Busque agora um tanto mias de ponderação e racionalidade para sanar tais questões. Você é chamado a deixar ir velhos valores e o peso do antigo, se abrindo para novas possibilidades.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O momento lhe faz analisar algumas questões ligadas ao campo mental, socialização e amor romântico. Todavia, deve tomar cuidado com o excesso de teorização, ideias rígidas e posicionamentos estagnados perante os outros. O momento lhe pede uma atitude mais objetiva e senso crítico. A Lua minguando no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita um esvaziamento de velhos conteúdos com fluidez.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Há uma busca neste momento por valores, prosperidade e autoestima. Tudo isso deve ser vivido agora, porém há um questionamento se você não tem se agarrado a valores rígidos, posses estagnadas ou uma atitude enrijecida perante a vida. Você é chamado agora a ser mais criativo, ter mais atitude e mobilizar sua energia na sua expressão. Questões emocionais subconscientes estão sendo recicladas neste processo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito buscar mais valorização de si mesmo e compromisso com sua visão pessoal. Há, porém, o risco de cair numa visão rígida de si mesmo e de seus valores, metas e princípios. O momento lhe pede um tanto mais de interiorização, busca pelas emoções e um pouco mais de atitude compassiva e amorosa. Busque equilíbrio e deixe escoar velhas ideias e conceitos rígidos.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Algumas questões emocionais são mobilizadas agora. Antigos valores e relações devem ser reavaliados e reciclados. Se agarrar rigidamente ao que você espera do outro não lhe será útil, já que o momento lhe pede um tanto mais de diálogo, posicionamento individual, flexibilidade e racionalidade. Deixe escoar a dureza de velhos compromissos e estruturações que não cabem mais em sua vida.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)





Você tem sido chamado a viver as relações, amizades e convivências grupais e isto deve ser vivido. Todavia, deve tomar cuidado com frustrações de se adaptar em excesso à crítica alheia ou se formatar para encaixar num padrão social ou de visão do outro. O momento lhe pede que se volte para seu senso de valor próprio e individualidade para sanar tais questões e ter relações em que possa ser verdadeiramente você mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique