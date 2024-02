Lua em Libra

A Lua entra em Libra. Aqui há a motivação das relações, interagir, socializar, mas tudo sob um ponto de vista emocional e subjetivo. Também de sermos mais imparciais e justos nas nossas motivações pessoais. Segurança emocional para interagir e socializar. A oposição a Quíron em Áries, todavia, nos relembra que não devemos ferir nossas individualidades em detrimento de excessos sociais.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há hoje segurança emocional em permitir o outro em sua vida. A Lua lhe relembra que diplomacia e equilíbrio devem também fazer parte de quem você é. Troque com o outro, mas sendo fiel a si mesmo, já que Quíron está no seu signo (solar ou ascendente), lhe pedindo cura a partir da reconexão saudável com sua individualidade e vontade pessoal.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua lhe traz segurança em executar suas tarefas e rotina com equilíbrio e harmonia. As relações de trabalho pedem mais disponibilidade e receptividade. Também equilíbrio no cuidado com seu corpo e saúde. Sua conexão emocional com o mundo material e seu funcionamento lhe trará segurança emocional. Todavia, deve trazer cura a partir de um senso de conexão espiritual ou emocional sobre suas rotinas.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Sua autoexpressão emocional se faz alta hoje. E sua segurança estará aqui, em ser quem você é, com equilíbrio, charme e racionalidade. Seu lado romântico também estará mais aflorado. Se embelezar e se sentir admirado lhe fará bem. Deve tomar cuidado, todavia, para não exceder em ceder em excesso às pressões sociais ou de grupos. Lembre-se de ser autêntico nestes contextos.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu senso de segurança no lar é altamente motivado hoje. Você precisa partilhar suas emoções com aqueles mais próximos e conviver. Tire tempo para viver o pessoal, que é onde você brilha naturalmente, mas não se esqueça de vivenciar a cura através do uso da autoridade e senso de limites e espaço pessoal pedida por Quíron agora.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua mente está fluindo muito, mas lembre-se de deixar sua intuição e sensibilidade atuarem junto. Fale de maneira equilibrada sobre o que sente, expresse o que lhe passa na intimidade com harmonia. Boa vontade para com as pessoas ao seu redor lhe trará segurança e senso de pertencimento. Mas deve estar atento para não ferir seus princípios e fé no processo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede equilíbrio para lidar com questões materiais e financeiras. Mesmo perante demandas alheias, mantenha seu equilíbrio e harmonia. Sua capacidade de analisar com mais imparcialidade as demandas do mundo será um trunfo. Potencial de regeneração, prazer e autocuidado. Mas lembre-se de se permitir partilhas e trocas também.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe confere muito magnetismo pessoal e segurança em ser você mesmo. Seu charme, beleza e atratividade estão ainda mais em alta. Se cuide, faça algo de bom por si mesmo. Quem se cuida é mais atrativo aos olhos alheios. Há um forte senso de cura nas relações, que lhe pedem um tanto de veracidade e atitude.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Questões emocionais inconscientes lhe pedem maior racionalidade e equilíbrio. Aprenda com esta Lua a ter mais frieza perante as emoções. Sua vida espiritual também lhe pede parceria, troca justa e harmonia. Viva a beleza de se entregar ao fluxo da vida. Mas lembre-se que também deve trazer esta cura para atuar no seu trabalho, saúde e atuação material.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua segurança vem hoje de viver a vida social plena. Seja um fator de harmonia entre as pessoas. Contribua com a paz coletiva, com o entendimento entre as pessoas. Também viva a beleza de auxiliar ações conjuntas, isso lhe fortalecerá. As relações de amizade pedem mais sensibilidade e acolhimento. Mas deve estar atento para não perder sua criatividade, poder pessoal e autonomia no processo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua segurança hoje vem da execução do seu trabalho com harmonia, equilíbrio e diplomacia. Mostrar tais qualidades a nível profissional lhe trará segurança e bem estar. Suas emoções lhe pedem que se exponha mais ao mundo, que mostre o seu melhor para as pessoas. Dedicação equilibrada ao trabalho, mas sem esquecer de um forte senso de apropriação emocional, pessoal e/ou familiar.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua segurança vem hoje de vivenciar seus ideais e princípios de maneira justa e equilibrada. Busca por equidade e justiça social. Também a busca por expansão em conjunto com outras pessoas. Viva sua fé com equilíbrio e amor. Suas possibilidades de expansão estão ativas, mas requerem paz. Deve se lembrar de equilibrar tudo isso com racionalidade e flexibilidade.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua segurança vem hoje da exploração emocional calma e objetiva. Equilibrar sentimentos intensos lhe auxiliará. A necessidade de equilíbrio na vivência afetiva e sexual também é grande. Busque a profundidade, mas deve se lembrar de não ferir seu senso de valor pessoal, mas sentir-se fortalecido em quem você é e no quanto pode partilhar sem perder.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique