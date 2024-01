Amor pessoal e universal

A Lua entra no seu signo de regência natural, Câncer. Isso nos mobiliza muito em nossas sensibilidades, introspecção, acolhimento, afetividade e subjetividade. Busca por pertencimento familiar e/ou emocional. O trígono a Netuno em Peixes nos pede um tanto mais de transcendência e amor universal aplicado a tais contextos. O sextil a Urano em Touro também facilita o processo, trazendo um tanto mais de desapego de valores antigos, facilitando o amar, mesmo quando hajam diferenças e numa vibração mais universal.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Questões emocionais, pessoais e/ou familiares são mobilizadas hoje. Todavia, deve ter atenção pois está sendo chamado a seguir seu caminho único na vida, o que nem sempre está de acordo com estas primeiras. Netuno dissolve emoções antigas e Urano lhe revoluciona valores. Hoje você está apto a reconhecer o passado, o familiar e o emocional, mas sem se prender a certos aspectos disso.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas ideias são tomadas por um tanto mais de subjetividade e deve buscar interiorização. Ideias familiares podem estar em alta, mas também deve se lembrar que Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede um olhar mais amplo, universal e para além do conhecido. Netuno também lhe facilita agora o dissolver velhas ideias e conceitos, lhe abrindo para campos mais amplos e inovadores.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você pode vivenciar uma conexão emocional com suas posses e valores, mas também deve estar atento aos apegos excessivos. Viva sua segurança, mas não se limite por conta disso. Questões subconscientes são revolucionadas por Urano para que você se desapegue do que for preciso e Netuno lhe facilita uma transcendência de velhos compromissos sem sentido.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, entra no seu signo e lhe amplifica suas naturais qualidades de amor, acolhimento, intuição, emoções intensas, busca pelo familiar e segurança emocional. Tudo isso merece ser vivido, todavia você também é chamado a transcender algumas coisas; Urano lhe pede um tanto mais de desapego e objetividade para abarcar realidades maiores e Netuno lhe traz a necessidade de expandir para além do conhecido e aparentemente seguro.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)





O momento lhe pede reciclagem de emoções antigas, assim como uma conexão mais profunda com o espiritual, questões psicológicas e subconscientes. O aspecto facilitado a Netuno lhe traz fluidez para transcender velhos apegos, mágoas, rancores e emoções afins. Urano lhe traz um tanto mais de objetividade e pragmatismo. Novas realidades materiais pedem desapego do que já foi e que abrace o novo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções buscam agora as amizades, o pertencimento a grupos, coletividades e causas. Tudo isso é importante de ser vivido. Todavia, também existem certos desapegos necessários para que isso aconteça. Urano lhe pede mais amplidão e que doe seu amor para além de seus grupos, buscando universalidade. Netuno lhe facilita um senso de empatia e compaixão que lhe flexibilizam e lhe fazem mais entregue.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções te ligam agora fortemente à carreira, posição social, autoridade e poder, mas tudo isso com muito amor. Todavia, não deve se apegar em excesso a estruturas rígidas, autoritarismos ou convenções. Urano lhe revoluciona o sentir, lhe mostrando possibilidades para além do que já foi construído. Netuno lhe pede desapego de rotinas, trabalhos e/ou hábitos que não se alinhem com sua essência.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Suas emoções ganham intensidade, lhe fazendo buscar aventura e expansão. Também a segurança que vem da fé fica aumentada. Todavia, também precisa transcender um tanto disso. Metas antigas, crenças limitantes e afins são questionados. Netuno tem dissolvido os limites do velho eu, lhe trazendo algo mais profundo da essência; Urano lhe coloca em contato com pessoas diversas e que lhe ensinam novas formas de enxergar a vida.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Suas emoções passam por uma intensa reciclagem. Busque deixar ir velhos apegos desnecessários. Aspectos mais infantis também devem ser reciclados. Netuno reforça este movimento, dissolvendo velhas identificações familiares limitantes, assim como medos e dependências. Urano vem renovando sua vida material, facilitando sua libertação e independência.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há uma forte tendência a vivenciar as emoções ligadas ao casamento, parcerias e vida social. Isso deve ser vivido, todavia deve estar atento com apegos e padrões infantis desnecessários. Netuno lhe facilita a comunicação emocional e Urano lhe faz amais audacioso e valoroso em sua expressão pessoal, tudo isso facilitando um relacionar baseado em sua essência.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Há um senso de segurança emocional que vem das rotinas, hábitos, trabalho e cuidados com o mundo material. Tudo isso pode e deve ser vivido, mas cuidado com os excessos. Urano, seu regente, revoluciona sua vida pessoal e familiar, pedindo mais flexibilidade e adaptabilidade, evitando a rigidez. Netuno lhe pede maior desapego de situações cristalizadas, aumentando sua necessidade de se adaptar.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções lhe trazem enraizamento em si mesmo e na expressão do que sente. Isso tudo deve ser vivido, mas o aspecto a Netuno, seu regente, lhe pede que isso seja feito num nível superior, de amor universal e transcendência de exigências excessivamente egóicas. O aspecto a Urano facilita um olhar mais racional, frio e pragmático para com as experiências emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique