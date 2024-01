Vênus em Capricórnio

Vênus entra em Capricórnio e nos pede mais seriedade e compromisso nas relações, parcerias e também no campo financeiro. Ter um olhar maduro para o amor e finanças, sabendo gerir, investir e poupar. Um foco mais realista e de crescimento planejado pode lhe auxiliar a render frutos materiais e a ter mais compromisso e maturidade no campo romântico.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Seu senso de valor próprio será muito aplicado agora à vida profissional e imagem pública. Busque mostrar seu lado melhor, comprometido e carismático lá fora, mas tendo foco pragmático. Parcerias de trabalho podem ser úteis, contanto tudo seja combinado e delineado objetivamente. Magnetismo aplicado ao campo profissional em alta.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, lhe pede um pouco mais de fé no seu senso de valor e também nas relações. Expansão com compromisso em alta. Momento para se sonhar alto, planejar crescimento e vibrar fé na multiplicação de seu valor, prosperidade e sucesso. Mas tudo isso deve ser feito sem se perder sua natural capacidade de enxergar o viés prático das situações.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A posição de Vênus lhe traz maior necessidade de se aprofundar na afetividade e sexualidade, doando de si na medida justa. A necessidade de partilhar valores será alta, lhe levando a aprofundar nas relações, mas isso deve ser feito com maturidade e senso de limites justo. Reciclagem de seu senso de valorização pessoal e partilhado.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu senso de valor se volta muito para as relações, devendo buscar um senso mais sério e compromissado nas parcerias. Lembre-se que será fundamental ter diálogo aprofundado com o outro neste período, sabendo negociar com realismo. Parcerias profissionais podem ser benéficas, mas lembre-se que o movimento aqui pede realismo, saindo das idealizações.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu senso de valor se aplicará muito nas tarefas rotineiras, trabalho e saúde. Busque agregar amor em tudo aquilo que faz na vida material. A cooperação com colegas de trabalho será propícia, mas dentro de um senso de limites e realismo. Busque concretizar seus valores em forma de serviço e trabalho útil. Necessidade de se cuidar da saúde, mas com prazer.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A posição de Vênus lhe abre mais para os romances, expressão artística e criativa. Busque se amar e se valorizar. Momento propício para romances, busca por diversão e o lado lúdico, mas sem perder de vista o realismo. Contato com os filhos e crianças pode ser bem proveitoso. Um pouco mais de embelezamento, criatividade e partilha serão benéficos neste período.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, lhe pede maior aprofundamento no terreno emocional, pessoal e familiar. Isto deve ser feito sob o tom maduro e pragmático capricorniano, mas não deve ignorar esta área da vida. As relações pessoais e/ou familiares precisam ser revisadas e as arestas lapidadas com realismo e senso de compromisso. O mesmo vale para as finanças familiares.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A posição de Vênus lhe traz maior prazer em estudar e se comunicar. Busque os prazeres do intelecto, aprimorando seus conhecimentos. Bom momento para se dedicar a leituras e ideias que lhe aprimorem os conhecimentos. A relação com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos está beneficiada, contanto haja senso de limites e realismo. Fala e comunicação com um tom de apaziguamento e conciliação realista.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Vênus passa por sua área financeira, sendo um excelente momento para agregar, lucrar e se valorizar. Busque expandir com estratégia e pragmatismo. O uso dos recursos materiais, talentos e finanças é enfatizado, mas o tom do signo de capricórnio lhe pede realismo e senso de disciplina. Momento de fortalecer seu senso de valor pessoal e profissional.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aflora o lado mais sociável. Busque partilhar mais um pouco de si mesmo, se permitindo interatividade. Excelente período para valorizar mais a si mesmo e sua estética. Um pouco mais de cuidado com a aparência, assim como uma disponibilidade para socializar podem lhe ser benéficos neste período.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A posição de Vênus faz com que seu senso de valor se vincule muito do lado espiritual e/ou emocional. Está reciclando algumas questões ligadas ao amor romântico, parcerias e finanças no seu campo subconsciente. Busque lapidar estas arestas em processos terapêuticos, meditações ou na vivencia espiritual. Busque o prazer do contato com o terreno sutil.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A posição de Vênus faz sua sociabilidade e senso gregário se voltarem agora para as amizades e grupos. Busque interagir e se permita expandir horizontes em conjunto, mas tendo um senso de realismo e limites justos. Compromisso para levar o melhor de si mesmo para auxílio de grupos, amigos e da coletividade. Momento mais gregário, mas com os pés no chão.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique