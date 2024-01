Flexibilizando emoções

A Lua em Gêmeos traz para hoje emoções que precisam ser flexibilizadas e analisadas sob o crivo da racionalidade. Busque mais leveza emocional e se libertando e ventilando tais conteúdos. A oposição a Vênus no final de Sagitário mostra que será preciso reavaliar parcerias e valores conjuntos com mais liberdade e visão de futuro. Ambas em quadratura com Netuno em Peixes nos pedem entrega, sacrifício de velhos padrões e aprender a fluir com a vida, evitando ilusões e mentiras.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe faz um tanto mais comunicativo quanto às sua emoções e subjetividades. Busque lidar com isso com leveza e flexibilidade. A oposição a Vênus mostra que pode ter de lidar com valores religiosos, políticos, sociais ou de princípios, portanto atenção à forma como se comunica. Evite ilusões, buscando sempre um ponto de vista ético e verdadeiro.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua faz hoje oposição à sua regente, Vênus. Você está emocionalmente ligado a seus valores e senso de espaço pessoal, mas também terá provavelmente de lidar com as relações, valores conjuntos, sexualidade e/ou partilhas. Busque um maior senso de fluidez e entrega, já que você passa por um momento de grandes renovações, mas que lhe pedem desapego de antigas formas, identificações e estruturas.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)





A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona um tanto mais de seu lado emocional e subjetivo. Busque viver isso com leveza, bom humor e um tom de racionalidade. A oposição a Vênus mostra que emoções ligadas ao casamento, parcerias e/ou vida social precisam ser processadas, mesmo quando desafiadoras. Ter tanto mais de mente aberta lhe fará bem.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe mobiliza questões emocionais, psicológicas, espirituais e subconscientes. Busque entender e ventilar tais conteúdos com leveza e racionalidade. A oposição a Vênus pode lhe fazer esbarrar em questões ligadas às relações de trabalho, cuidados com rotina e/ou saúde. O momento lhe pede mais maturidade para lidar com tais questões de forma sóbria e realista.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz emoções um tanto mais livres, voltadas para o futuro e libertação. A oposição a Vênus mostra que talvez você precise reavaliar alguns valores pessoais e ideias pessoais. Lembre-se que este é um momento para que você pense para além do que já existe e busque novos caminhos e possibilidades. Sacrifício de emoções antigas em prol de um futuro melhor e mais feliz.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe traz emoções ligadas ao campo profissional, de autoridade e/ou nos compromissos e na lida com figuras de autoridade (especialmente femininas). Busque entender com racionalidade o que sente. A oposição a Vênus mostra que terá de reavaliar valores pessoais e/ou familiares no processo; ou então tentar equilibrar carreira e lar.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua faz hoje oposição à sua regente, Vênus. Este momento lhe pede que ventile emoções ligadas a princípios, projetos futuros, estudos, viagens, religião e afins, mas tudo isso também com respaldo na racionalidade. Diálogos sobre tais temas podem acontecer, mas lembre-se de sua natural diplomacia e senso de diálogo justo para estabelecer algo curativo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe propicia a reciclagem de emoções tóxicas, apegos e daquilo que já deve ser deixado para trás. Busque se entregar ao processo, mas com muita racionalidade envolvida. A oposição a Vênus mostra que valores antigos precisam ser sacrificados e você deve trabalhar o desapego. Está deixando as velhas formas de ser para trás para que seu novo eu renasça.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe mobiliza emoções ligadas às parcerias, casamento e vida social. Busque ventilar o que sente e busque diálogo, mas com racionalidade. Alguns valores antigos pessoais são questionados no processo e você deve buscar curar a si mesmo. Encarar algumas dores pode lhe ser muito importante e curativo neste momento para se libertar.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje mobiliza emoções ligadas ao trabalho, rotina e/ou saúde. Busque ventilar tais emoções com leveza, racionalidade e mesmo bom humor. Você passa há um tempo por uma reciclagem de valores e esse processo atinge seu ápice hoje. Deixe ir aquilo que já não lhe serve. Volte para dentro, escute a si mesmo e terá as respostas que necessita.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz emoções intensas sobre si mesmo e sua expressão. Isso pode vir muito a partir do confronto com valores de terceiros, amigos, grupos, online e na coletividade. Plutão, recém ingresso no seu signo (solar ou ascendente), lhe pede mais profundidade e atitude de desapego. Momento para ser flexível e buscar alternativas para sua vida.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe mobiliza emoções pessoais, no âmbito familiar, sobre questões passadas e subjetivas. Busque entender tudo isso com muita racionalidade e flexibilidade. Valores ligados ao trabalho e carreira são questionados também. Netuno, seu regente, lhe pede que se entregue mais ao fluir de sua energia e força pessoal, evitando apegos desnecessários.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique