Margrethe II e o filho, rei Frederico X, no Parlamento da Dinamarca

A vida da ex-rainha dinamarquesa Margrethe II, que abdicou a favor de seu filho, Frederico, será objeto de uma série, anunciaram os responsáveis pelo projeto televisivo.

O programa vai apresentar “uma história importante que diz respeito a todos os dinamarqueses, contada do ponto de vista da família real e centrada em Margrethe”, afirmou a produtora Pernille Bech Christensen, em comunicado da TV2.

A trama de “Af Guds nade” (“Pela graça de Deus”, em tradução livre) começará em 1940, ano do nascimento de Margrethe, e seguirá seus passos ao longo da vida.

A TV2 e a produtora Sam Productions – responsável pela ótima “Borgen”, série sobre os acontecimentos da vida política dinamarquesa com a inesperada ascensão de uma mulher ao cargo de chefe de governo – trabalham neste novo projeto há 18 meses.

“É a história de uma família, de uma instituição e de seu anacronismo, lutando para manter sua relevância nos tempos modernos”, afirmou Bech Christensen.

Assim como a bem-sucedida “The Crown”, atração premiada da Netflix que mergulhou no mundo da monarquia britânica, “Af Guds nade” abordará as transformações da família real e da sociedade dinamarquesa. As filmagens começarão em 2025 e o elenco ainda não foi fechado.

A família real desfruta de altos níveis de popularidade no país escandinavo, com 5,9 milhões de habitantes. Mais de 100 mil pessoas compareceram à proclamação de Frederico X como rei, no último domingo (14/1).

Cenógrafa, tradutora e designer de roupas, a ex-rainha já teve sua vida contada no musical “Margrethe”.



Escândalo em Madri



Assunto não vai faltar à nova série, caso ela aborde escândalos reais, assim como “The crown”. Em novembro do ano passado, o rei Frederico X, ainda príncipe herdeiro, foi alvo de polêmica no mundo das fofocas. A revista espanhola Lecturas publicou reportagem sobre suposto caso dele com a socialite mexicana Genoveva Casanova.

A revista exibiu fotos de Frederico com a mexicana em uma noitada em Madri, na Espanha. Os dois visitaram exposição de Picasso, passearam no Parque El Retiro e saíram para jantar.

Súditos dinamarqueses protestaram nas redes sociais. A família real, em nota, afirmou que não comentaria “rumores e insinuações” a respeito do futuro rei.

Frederico X é casado com a plebeia australiana Mary Donaldson. Os dois se conheceram nos Jogos Olímpicos de Verão, em 2000, e se casaram em 2004. Têm quatro filhos: o príncipe herdeiro Cristiano, a princesa Isabel e os gêmeos Vicente e Josefina.

Após reinar por mais de meio século, Margrethe, de 83 anos, chocou os súditos ao anunciar, na véspera deste ano-novo, a decisão de desistir da coroa. Ela é a primeira monarca dinamarquesa em quase 900 anos a renunciar voluntariamente ao trono.

Não foi esclarecido o motivo da decisão, mas a cirurgia nas costas que a rainha fez em 2023 pode tê-la obrigado a abdicar.