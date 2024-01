Relação com amor universal

A quadratura entre Vênus em Sagitário e Netuno em Peixes mostra que devemos escutar a voz da sensibilidade nas relações. Estamos impulsivos e identificados com as relações, porém um senso maior de amor dado sem esperar nada em troca precisa ser levado em conta. Evite idealizar o outro ou fazer suposições fantasiosas.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Cuidado com a idealização do outro quase como um ser divino. Nem sempre o que idealizamos corresponde à realidade. Seja aberto e flexível, mesmo quando os valores seus não coincidam com os dos outros. A apreciação religiosa também pede maior tolerância e prática do amor e da caridade. Sentimentos que levam à ação no bem.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A profundidade e intensidade da vivência afetiva e/ou sexual estão grandes neste período. Todavia, será preciso uma boa dose de sabedoria para não cair nos exageros de tal troca, não se colocar numa posição “refém” do outro ou querer agradar demais. A sensibilidade de suas ideias, de amigos e grupos pode lhe auxiliar a enxergar pontos cegos do amor.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Sua necessidade de troca e parceria neste período é alta. Todavia, será preciso que haja uso de sua sensibilidade e autoridade para estabelecer limites justos. Quando as pessoas confundem sua paciência e disponibilidade com subserviência é preciso colocar limites. Neste caso isso pode ser feito com muito amor e compaixão. Não idealizar o outro.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu amor pelo trabalho, tarefas rotineiras, cuidados materiais com sua saúde e com seu ambiente estão em alta. Todavia, você é chamado a buscar uma perspectiva mais espiritual, algo que traga sentido para seus esforços no mundo. Não idealize a vida material, mas a entenda como um meio de crescimento espiritual.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua necessidade de se sentir apreciado está em alta, todavia precisa se abrir mais para a troca, se colocar mais no lugar do outro, abrindo seu coração e sensibilidade. Um pouco mais de acolhimento e afeto de sua parte podem ser muito úteis. A entrega sexual que envolva seus mais profundos e genuínos sentimentos também terá um potencial de cura grande.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Seu amor pela família, lar, tradições e passado está em alta neste período. Todavia, você é relembrado que deve levar seu amor para além das fronteiras familiares. O mundo precisa de um pouco de seu amor e generosidade, um pouco mais de caridade. Também um olhar mais racionalizado para com as próprias emoções e vivências íntimas. Não idealize relações pessoais e/ou familiares.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu amor pela racionalidade e identificação com sua mente estão em alta. Todavia, sua sensibilidade lhe pede que suas ideias tenham respaldo prático. Sair do reino da idealização e fazer algo de útil. Um pouco mais da sensibilidade do prático lhe auxilia a comprovar ou desmentir ideias. Se entregue ao trabalho e serviço útil, sem idealizações mentais.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Sua vida material e o quanto a valoriza está em alta. Todavia, você é relembrado pela sua sensibilidade que ser é mais importante que ter. Não que não deva valorizar o dinheiro e posses materiais, mas lembre-se que sua consciência é prioridade. Usar de sua sensibilidade, criatividade e compaixão no uso sábio dos recursos materiais, mas sem idealizações.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe faz se valorizar mais, já que Vênus passa pelo seu signo (solar ou ascendente). Todavia, sua sensibilidade vem lhe relembrar que é importante sair um pouco de si mesmo e se doar. Dar um pouco mais de compaixão e amor ao próximo, família ou a quem necessite. Não se idealize ou à sua liberdade. Saiba se doar na medida certa e justa.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua conexão com seu subconsciente e com questões espirituais está em alta. Todavia, será preciso uma boa dose de racionalidade com sensibilidade e sabedoria. Idealizar o amor romântico e sofrer por ele tem seus limites. Aprenda com uma visão mais leve, flexível e com mais amor próprio. Não idealize o amor ou a espiritualidade. Use a razão para compreender melhor tais instâncias.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua conexão com grupos, amizades, ideias e lutas humanas está em alta neste período. Todavia, será preciso levar em consideração seus valores pessoais e sua sensibilidade. Olhar sob um parâmetro pessoal nem sempre é sinônimo de egoísmo. Use seus valores pessoais e sensibilidade prática para trazer suas ideias para uma concretização real, sem idealizações.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua visão da vida profissional e imagem pública estão otimistas e expansivas. Todavia, será preciso ter uma honestidade consigo mesmo para saber se está colocando seu lado pessoal e sua sensibilidade na execução do trabalho e na imagem pública. Não idealize o trabalho ou a projeção, mas use de seu forte magnetismo pessoal para fazer isso ocorrer naturalmente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique