Cultivando relações e valores

A conjunção de Vênus e Ceres em Sagitário traz para hoje a capacidade de nos nutrir através da expansão das relações. Busque cultivar otimismo e fé junto ao outro, buscando o devido senso de liberdade e respeito a princípios junto ao outro. Busca por trabalhar em prol da melhora das relações e da busca de valor expansiva.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede que cultive mais seus sonhos, metas e aspirações. Está buscando o prazer de expandir seus horizontes e buscar melhorias. No campo material estará mais aventureiro e pensando grande. No amor e nas parcerias também deve buscar cultivar essa visão futura, alinhavando os princípios que devem nortear a parceria para que haja crescimento verdadeiro.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, se encontra com Ceres no seu setor emocional profundo. Deve buscar resignificar sua vivência emocional, afetiva e/ou sexual junto ao outro. Busque se libertar de emoções tóxicas, ao mesmo tempo que cultiva o melhor e mais prazeroso da troca profunda. Revisitar temas de sexualidade, afeto, herança e transformações pode ser importante para seguir em frente renovado.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe pede cultivo da alegria e visão ampla no amor romântico, parcerias e/ou vida social. Está lapidado arestas nestes setores, o que pode ser feito com bom humor e otimismo. Busque também alinhar bem suas metas junto com o parceiro, já que o momento é propício para planejar metas e prioridades futuras. Busca por alegria e diversidade junto ao outro.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede um pouco mais de amor ao seu trabalho, rotina e/ou saúde. Deve lapidar arestas, buscando otimismo e visão de futuro nestes setores. Essa forte conexão com o mundo material lhe permite um aumento da produtividade. Revisão de hábitos, métodos e formas como lida com as demandas materiais. Busca por melhoria nas relações de trabalho.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede mais nutrição a partir do uso da criatividade, nos romances e em quaisquer formas de expressão pessoal da beleza e alegria. Bom momento para fazer melhorias em suas criações e aperfeiçoar seus dons criativos. Os romances pedem mais aventura, mas também constância. Busque vibrar na expressão de seu feminino interno.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe traz necessidade de lapidar arestas nas relações pessoais e/ou familiares. Você está num momento de renovações e deve reavaliar a forma como interage com os semelhantes. Pode haver muita alegria e realização aqui, mas será essencial um respeito aos valores de cada um. Bom dia para organizar a casa e a tornar um espaço mais belo e alegre.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, se encontra com Ceres e lhe traz a necessidade de se alimentar de conteúdos mentais mais belos, alegres, libertadores e significativos. A dedicação aos estudos pode ser muito prazerosa agora. Também deve buscar se comunicar com fé, alegria, mas também realismo. Busque mídias, informação e conversas que agreguem coisas boas.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede cultivo otimista de seu senso de valor próprio. Momento para se cuidar, se colocar em primeiro lugar e se permitir prazeres e cuidados. Também é propício para lapidar arestas no campo das posses e finanças; busque reciclar e doar com senso de generosidade, assim como deve cultivar seu dinheiro e talentos com fé e esperança.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz necessidade de autocuidado e amor próprio pela conjunção de Vênus e Ceres no seu signo (solar ou ascendente). Busque se dar alegria, afeto, prazer e cuidados de forma alegre e expansiva. Também estará vibrando essa energia para os outros (mas tendo a si mesmo no centro). Cultive mais sua beleza e se permita viver coisas boas.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede lapidação de arestas psicológicas e emocionais, em especial no campo das relações e finanças. Você passa por uma reavaliação destes setores, devendo buscar meditação, terapias ou outras maneiras de reciclar tais questões. Busca por cultivar prazer e alegria no entendimento espiritual, emocional e na busca por transcendência.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe pede que cultive mais as amizades, as relações com grupos e o que há de mais belo e significativo em sua contribuição coletiva. Bom momento para investir em mídias e redes sociais usando de seu charme e magnetismo. Busca por relações que tenham conteúdo de amizade e respeito por seus princípios, valores e liberdade. Amor partilhado em alta.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede que cultive mais seu amor por sua carreira e ofício. Busque mostrar o que há de melhor naquilo que faz e use de seu magnetismo para atrair pessoas e situações que podem lhe auxiliar. Cultivo de parcerias profissionais com otimismo. Também bom para ter boas relações com figuras de autoridade e/ou pessoas que possam lhe facilitar os caminhos.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique