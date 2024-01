Amadurecimento e desapego

A conjunção da Lua com Saturno em Peixes nos traz necessidade de lapidação emocional. Será preciso aparar arestas e sacrificar velhas emoções, buscando uma expressão de maturidade para com as realidades psíquicas e emocionais da vida. Algumas carências e questões passadas pedem realismo e lapidação.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há um clima de transcendência emocional a ser vivido hoje. Algumas emoções antigas são lapidadas e questões subconscientes precisam ser amadurecidas. Busque se dar limites neste campo emocional, mas sem repressão. Emoções ligadas a carreira e/ou vida familiar lhe pedem um tanto mais de abnegação, desapego e um olhar mais maduro e espiritual.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Algumas emoções ligadas a amizades, grupos, vida social ou causas devem ser lapidadas hoje. Lembre-se que precisa amadurecer seu senso de necessidade de pertencimento, sabendo impor os justos limites. Sua sensibilidade para com o coletivo está alta, mas carece de senso de realismo e maturação. Busque auxiliar de forma justa, mas também sabendo separar o que é seu e o que é dos outros.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe pede um tanto de maturação quanto às suas emoções, em especial aquelas ligadas ao trabalho, carreira, compromissos e maternidade. Busque um tom maduro para lidar com quaisquer situações nestes setores. Mesmo para auxiliar e doar é preciso que haja responsabilidade, limites e saber dizer não. Reavaliação da relação com figuras de autoridade.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, recebe as influências de Saturno hoje. Será preciso que haja um tanto mais de amadurecimento emocional de sua parte. Deve fluir, se entregar, mas sem idealizações. Em especial no que se refere à sua fé, princípios, crenças, visões de mundo, planos futuros, estudos e/ou viagens, saiba lapidar visões distorcidas, lapidando arestas e fluindo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Hoje você precisa lapidar arestas de questões emocionais profundas. Emoções mais desafiadoras, como ciúmes, inveja e afins precisam ser recicladas e transcendidas. Também deve haver mais realismo quanto às partilhas, heranças, sexualidade e tudo que envolva bens conjuntos. Busque sair de carências e dependências desnecessárias, amadurecendo seu senso de partilha e troca.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas emoções se voltam hoje muito para as relações e parcerias. Todavia, há forte necessidade de lapidar tais emoções, amadurecendo seu senso de parceria. Busque ter mais entrega emocional ao processo, mas de forma madura, sem excessos. Também pode ter de auxiliar o outro em seus processos emocionais, o que deve ser feito num misto de acolhimento e colocar limites justos.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Será preciso que você amadureça seu senso de conexão com o mundo material. Alguns padrões emocionais ligados ao trabalho, serviço, relações com colegas de trabalho e/ou saúde precisam ser amadurecidos. Busque fluir, ser amoroso, mas com um tom realista, senso crítico e senso de limites. Amadurecer emoções para ter boa saúde e fazer a rotina funcionar bem.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Há um senso forte de enraizamento em si mesmo agora, mas que deve ser amadurecido e lapidado. Sua segurança vem em ser você mesmo, mas isso não quer dizer que deva ser passional, manhoso ou impulsivo em sua expressão. Busque amadurecer sua sensibilidade, que é sua força. Limites necessários na relação com filhos e na autoexpressão.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Ocorre hoje uma forte conexão com suas emoções, raízes, passado e família. Tudo isso carece de ser vivido com compaixão e senso de espiritualidade. Todavia, há também um forte senso de lapidação que pede amadurecimento e limite nestes contextos. Será preciso um olhar mais maduro e senso de limites amorosos para com suas emoções e no contexto das relações mais pessoais e íntimas.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, se encontra com a Lua hoje. Alguns padrões mentais antigos precisam ser lapidados hoje. Ficar pensando em excesso no passado pode ser uma questão. Por isso, deve ter um olhar mais maduro e desapegado neste sentido. Busque também ter mais flexibilidade e fluidez, não se agarrando a padrões rígidos de pensamento.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, se encontra com a Lua hoje. Alguns padrões precisam ser lapidados, em especial aqueles ligados a finanças, bens materiais, valor próprio e valores e bens familiares. Busque um senso de desapego daquilo que apenas obstrui suas energias e não lhe serve mais. Deixe ir com gratidão o que já foi. E busque compromisso com seus reais talentos e valores.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Lua e Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto de realismo emocional, mas sem perder sua sensibilidade. Busque lapidar aquilo que sente e se não está refletindo os outros em excesso. Amadureça sua relação para consigo mesmo, buscando a segurança de ser quem você é realmente e usando a sensibilidade com maturação.



Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas.