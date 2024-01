O primeiro paredão do BBB24 acabou com a saída do catarinense Maycon, deixando Giovanna e Yasmin Brunet ainda no jogo

A noite na casa mais vigiada do Brasil foi cheia de emoções. O primeiro paredão do BBB24 acabou com a saída do catarinense Maycon, deixando Giovanna e Yasmin Brunet ainda no jogo.

Mas não deu nem tempo de a casa refletir muito sobre o paredão, porque logo em seguida os participantes já se prepararam para uma nova prova do líder.

Quem ficou de fora dessa foi a mineira Giovanna, que quebrou o pé na festa e vai precisar usar uma bota ortopédica por cinco semanas.

E, em meio a uma prova com corrida de carrinhos diferenciada, o vencedor foi Rodriguinho.

Agora, mais uma novidade para esta edição do BBB. O “Na mira do líder”, que é uma nova dinâmica, obriga o líder da semana a pré-indicar três pessoas, deixando claro para toda a casa quais são seus alvos principais.

E Rodriguinho mirou em Isabelle, Davi e Beatriz.

