A plataforma Itaú Cultural Play vai disponibilizar títulos da cinematografia nacional ao longo deste mês de janeiro, gratuitamente. O filme que puxa a fila é “O Bandido da Luz Vermelha”, primeiro longa-metragem de Rogério Sganzerla (1946-2004).

Considerado uma das produções mais importantes do cinema brasileiro, o filme abre a programação nesta terça-feira (9/1). A exibição marca os 20 anos da morte do cineasta catarinense, devido a um câncer no cérebro, ocorrida em 9 de janeiro de 2004.

Rodado em 1968, quando Sganzerla tinha 22 anos, “O Bandido da Luz Vermelha” traz no elenco Paulo Villaça (1933-1992), no papel principal, Helena Ignez (viúva do diretor), Sérgio Mamberti (1939-2021), Pagano Sobrinho (1910-1972) e Ítala Nandi.

Com sua multiplicidade de linguagens, gêneros e citações, o filme de Saganzerla, que conquistou vários prêmios, além da aclamação do público e da crítica, compõe a colagem que define sua inserção no momento tropicalista de 1968, combinando referências literárias com o imaginário da crônica policial do rádio e elementos da comédia musical.

Além disso, o longa também se refere ao momento político do Brasil, sob a ditadura militar, por meio de um humor ambíguo.

"Férias animadas"

No dia 19 deste mês, o Itaú Cultural Play recebe a mostra “Férias animadas”, com os filmes “Além da lenda”, de Marília Mafé e Marcos França; “A ilha dos ilus”, de Paulo Miranda; “Contos mirabolantes – O olho do Mapinguari”, de Andrei Miralha e Petrônio Medeiros; “Min e as mãozinhas – Cores sumiram”, de Paulo Henrique dos Santos; “Sebastiana”, de Cláudio Martins; e “Lé com cré”, de Cassandra Reis.

No dia 25, data do aniversário da capital paulista, estreiam na plataforma os longas “São Paulo Sociedade Anônima”, de Luiz Sergio Person, e “São Paulo em hi-fi”, de Lufe Steffen.





A partir de 30 de janeiro, Dia do Quadrinho Nacional, o público poderá conferir os filmes “História das HQs no Ceará”, de Roberto Santos; “Guerra dos gibis”, de Thiago B. Mendonça e Rafael Terpins; “Arruma um pessoal pra gente botar uma macumba num disco”, de Chico Serra; e “Abraço”", de D. F. Fiuza.

Mostra de Tiradentes

No dia 31, a plataforma vai disponibilizar seleção de curtas que serão exibidos presencialmente na Mostra de Cinema de Tiradentes, entre os dias 19 e 27, na cidade histórica mineira.

São eles “Ramal”, de Higor Gomes; “Até o último sopro”, de Benjamin Medeiros; “Jaci”, de Bruno Lobo da Loba; “Rei da ciranda pesada”, de Cíntia Lima; “Kila & Mauna”, de Ella Monstra; e “Fantasmas”, de André Novais de Oliveira, homenageados este ano ao lado da atriz Bárbara Colen.

Informações: www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

Plataforma disponibiliza filmes do japonês Yasujiro Ozu que foram exibidos em mostra presencial no Cine Humberto Mauro Reprodução

Clássicos e filmes de Ozu na CineHumbertoMAIS







Em BH, a plataforma de streaming CineHumbertoMauroMAIS disponibiliza gratuitamente cerca de 150 longas de diversos países. Este mês, está em cartaz a versão on-line mostra “A rotina tem seu encanto – 120 anos de Ozu”, com filmes do japonês Yasujiro Ozu, exibida presencialmente no ano passado.

“O homem invisível” (1933), de James Whale, “Rebecca – A mulher inesquecível” (1940), de Alfred Hitchcock, “A felicidade não se compra” (1946), de Frank Capra, e “Metrópolis” (1927), de Fritz Lang, estão disponíveis, entre vários clássicos.

Curtas contemporâneos dos mineiros Gabriel Martins e André Novais Oliveira integram a grade ao lado de “Brasa dormida” (1928), “Sangue mineiro” (1930) e “Ganga bruta” (1933), dirigidos pelo pioneiro Humberto Mauro. Acesso em www.cinehumbertomauromais.com