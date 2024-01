Objetividade e expansão emocional

A Lua em Aquário nos traz um senso de segurança ligado à racionalidade, pertencimento a grupos, inovações e pensamento futurista. Estamos mais frios e objetivos com o campo emocional. A quadratura com Júpiter em Touro nos traz um estímulo um tanto mais despojado, libertador e de expansão. Cuidado, porém, com a impulsividade emocional. Necessidade de achar equilíbrio entre valores coletivos e pessoais.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O momento lhe traz a necessidade emocional de pertencer a grupos e estar ligado ao coletivo. Todavia, também há outro estímulo para expandir seu valor próprio e ser fiel ao seu ponto de vista pessoal. Busque estar ligado aos semelhantes, mas sendo fiel ao seu ponto de vista. Bom momento para reavaliar nuances das amizades e grupos, mas meditando sobre seu valor pessoal.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A posição lunar lhe traz necessidade de se sentir seguro em sua profissão, na imagem pública e nos contatos profissionais e online. Todavia, Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto mais de fidelidade à sua vida e valores pessoais. Deve tentar hoje equilibrar esse forte estímulo pessoal com a vida no mundo lá fora. Conflitos, em especial com figuras femininas, pedem um olhar mais objetivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz segurança emocional ligada a seus valores profundos, fé, crenças, planos futuros, viagens e/ou estudos. Todavia, há também uma forte força subconsciente lhe questionando tudo isso. Busque ouvir sua sensibilidade para não sair abarcando valores e visões massificadas da vida. Se permita expandir para além das fronteiras de lugar comum.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe traz necessidade de reciclar e transformar suas emoções. Você está um tanto mais intenso e profundo no sentir, todavia há também outro forte estímulo para racionalizar e ter objetividade neste quesito. Questões emocionais ligadas a amigos, grupos ou causas também podem ser desafiadoras, lhe pedindo mais desapego e visão objetiva.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Suas emoções tendem agora para as relações, parcerias, casamento e/ou vida social. Deve buscar interatividade e troca de ideias. Todavia, há também um forte estímulo para buscar seu próprio caminho e provar seu valor. Busque estar junto dos outros, mas saiba mediar suas emoções para que não haja dependências exageradas ou dramas desnecessários.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)





A Lua passa agora por seu setor natural da vida material, rotinas, trabalho e saúde, havendo forte conexão emocional e afetiva neste setor. Todavia, também há outro forte estímulo para olhar para o futuro, arriscar, aventurar e sair do lugar comum. Deve buscar hoje cumprir o que precisa, mas se dando também a devida liberdade de experimentar, ousar e sair da rotina.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Há agora um forte senso de enraizamento emocional em si mesmo, sua autoestima e expressão criativa e pessoal. Todavia, há também um estímulo que lhe pede que olhe para suas profundezas e emoções desafiadoras para se libertar. Busque mais objetividade para enxergar e mudar padrões de comportamento possivelmente massificados ou autômatos.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A Lua passa agora pelo seu setor pessoal, lhe aumentando a sensibilidade, receptividade e contato com as emoções, vida familiar e passado. Mas lembre-se de usar a objetividade aquariana nestes setores. Outro estímulo lhe leva a se abrir para os outros e seus valores, o que pode conflitar com suas origens e/ou emoções. Busque conciliar o que for preciso para mediar bem a interação com o outro no seu melhor.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, tem lhe estimulado a trabalhar, servir, cumprir rotinas, tarefas, cuidar do corpo e saúde com muito valor e dedicação. Hoje, porém, também há um estímulo para pensar nas emoções, o que pode desafiar o foco material. Busque deixar os pensamentos fluir, mas de forma livre e fluida. Algumas percepções intuitivas podem lhe auxiliar a produzir melhor na vida material.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções se ligam agora às questões de ordem material, posses, dinheiro e seu senso de valor. Todavia, há também outro aspecto que lhe pede mais coragem, criatividade e se arriscar. Busque equilibrar estas forças, se permitindo segurança, mas sem se agarrar ao estabelecido. Um pouco mais de coragem e ousadia lhe auxiliam a quebrar com velhas emoções enrijecidas.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de estar consigo mesmo, cultivar seu espaço pessoal e subjetividade. Todavia, há também um estímulo para conviver e expandir a vida familiar, pessoal e partilhada. Você está mais amoroso e isto lhe permite acolher melhor as pessoas, mas sem perder sua natural objetividade e racionalidade. Ame dentro de seus limites.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, tem lhe estimulado a expandir a mente, se libertar de velhas ideias, estudar e se comunicar. Todavia, há hoje também um forte estímulo subconsciente que lhe demanda um tanto de isolamento, meditação e espaço pessoal. Deixe que a mente facilite o processo de fluir com as emoções. Interaja com os semelhantes, mas também reserve tempo para sua solitude.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique