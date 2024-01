ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Novos começos de carreira e atuação profissional. Mas deverão ser pautados na profundidade da transformação que vem sendo feita nesta área há anos por Plutão. Este ciclo lhe pede um novo começo no qual você use todo seu poder para materializar algo novo, deixando ir velhas estruturas e usando seu real poder. Possibilidade de novos compromissos, mudanças de carreira ou ascensão a novas hierarquias.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Nova em Capricórnio

Ocorre uma Lua Nova em Capricórnio, trazendo novos começos ligados à estrutura, carreira, concretização e autoridade. Plutão também participa desta Lua Nova, nos trazendo novos começos transformadores, profundos e que transformam as velhas estruturas e formatações. Busque se abrir para seu caminho no mundo, seu destino e se abara para as muitas possibilidades desta primeira Lua Nova do Ano de Saturno.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique