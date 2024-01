Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora um forte ímpeto para se relacionar e interagir com as pessoas e grupos. Relações amorosas ou parcerias podem lhe facilitar enxergar realidades mais amplas, inovadoras e revolucionárias em sua vida. Também um senso de inovação pode trazer agora mais consciência nas parcerias. Esteja aberto a enxergar o material humano com realismo, mas também inovação e flexibilidade.





Consciência da mudança

O trígono entre o Sol em Capricórnio e Urano em Touro traz uma facilidade em se enxergar e viver as mudanças materiais e de valor de forma consciente. Clareza de renovação e daquilo que precisa ser revolucionado para que haja mais valor, prosperidade e senso de verdadeira segurança material.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique