CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, faz conjunção a Mercúrio. Você está mais focado hoje em cumprir suas rotinas, tarefas e trabalho com alegria, intensidade e otimismo. Mas também há padrões emocionais atuando diretamente aqui. Deve ventilar tais emoções, seja em relação ao mundo material, saúde, com colegas de trabalho ou prestadores de serviço. Busque entender com mais realismo e senso crítico o que sente.

Ventilando emoções

A conjunção de Mercúrio com Lua no signo de Sagitário nos traz para hoje a capacidade de analisar nossas emoções sob um viés filosófico, analítico e libertador. Bom momento para se ventilar as emoções com liberdade e bom humor. A intuição fica bem forte e podemos ter bons insights sobre o futuro agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique