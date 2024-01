Ventilando emoções

A conjunção de Mercúrio com Lua no signo de Sagitário nos traz para hoje a capacidade de analisar nossas emoções sob um viés filosófico, analítico e libertador. Bom momento para se ventilar as emoções com liberdade e bom humor. A intuição fica bem forte e podemos ter bons insights sobre o futuro agora.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz emoção e razão unidos no futuro, na fé e naquilo que se enxerga adiante. Busque ventilar suas emoções em relação ao futuro, sua fé, crenças e possibilidades na vida. Há um forte senso de aventura aliado a um de segurança emocional lhe facilitando buscar novas paragens, viagens, estudos. Deixe ir velhas crenças e abrace o novo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz necessidade de se libertar de emoções antigas, mas com leveza, bom humor e uma visão mais filosófica e aberta. Terá capacidade de entender minúcias emocionais e destrinchar suas emoções, assim como aquelas ligadas à partilha, sexualidade e profundidade. Boa intuição para resolver problemas em suas bases mais profundas.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, faz conjunção à Lua no seu signo oposto. Isto significa que você está mais ligado na comunicação com o outro, na parceria, casamento e/ou vida social. Mas também precisa de um tanto de subjetividade e clareza emocional. Bom momento para se discutir questões emocionais com o outro, mas sem perder o bom humor e o foco no futuro.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, faz conjunção a Mercúrio. Você está mais focado hoje em cumprir suas rotinas, tarefas e trabalho com alegria, intensidade e otimismo. Mas também há padrões emocionais atuando diretamente aqui. Deve ventilar tais emoções, seja em relação ao mundo material, saúde, com colegas de trabalho ou prestadores de serviço. Busque entender com mais realismo e senso crítico o que sente.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz mente e emoção unidos em sua expressão pessoal e criativa. Excelente momento para analisar e produzir coisas criativas e inovadoras. Terá necessidade de ventilar emoções, mas cuidado para não fazer isso de forma dramática. Busque expressar o que sente de forma divertida. A relação com os filhos também traz esse papel da cura emocional hoje.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção à Lua. Há um forte senso de família, raízes e emoções pessoais. Todavia, também há uma forte racionalidade e senso crítico. Busque ventilar tais emoções, buscando objetividade e um tom mais filosófico e livre ao se lidar com questões de ordem pessoal. Bom dia para arrumar a casa e fazer limpeza (física e emocional).





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior intuição e subjetividade ao campo mental. Busque ventilar suas emoções sob um crivo analítico, filosófico e mais livre. Bom momento para ter conversas necessárias, mas que podem ser desafiadoras. Sua intuição também está bem forte e será um bom momento para ter percepções de mais longo alcance e abrangência.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz necessidade de ventilar emoções ligadas a seu senso de valor próprio. Busque se dar segurança e enxergar tudo com um tanto mais de objetividade e visão de longo alcance. Também excelente para reciclar, doar ou reutilizar bens e posses parados. Também propício para que você reavalie seus investimentos financeiros e a maneira como os utiliza.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A conjunção de Mercúrio e Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a necessidade para hoje de verbalizar mais suas emoções e subjetividade. Busque tirar tempo para se escutar e às suas reais necessidades. Também deve buscar leveza para deixar ir emoções antigas e expressar com otimismo o que precisa. Escolhas pessoais devem ser feitas.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz forte conexão com questões emocionais subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Excelente momento para se reciclar tais conteúdos a partir de uma análise mais otimista, filosófica e libertadora. Bom momento para meditação e interiorização, assim como propício para bons insights e realizações em processos terapêuticos.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz necessidade de ventilar emoções, em especial aquelas ligadas a amigos, grupos, causas ou visões de mundo. Algumas emoções antigas devem ser deixadas e isso pode ser feito com muita racionalidade e um senso de otimismo e foco no futuro. Cuidado com os debates acalorados, mas saiba defender seu ponto de vista com ética e respeito.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz mente e emoção focadas na carreira, na imagem profissional, uso da autoridade e/ou compromissos. Questões emocionais ligadas a figuras de autoridade devem ser analisadas com um tanto mais de objetividade e visão libertadora e filosófica. Também bom momento para se reavaliar o que realmente lhe traz segurança no campo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique