VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu planeta regente, lhe leva a raciocinar sobre emoções e questões pessoais e familiares. Todavia, não deve se esquecer do mundo lá fora, da vida social e da sensibilidade na troca com o outro. Mas também conflitos nessa área social podem lhe estimular a entender melhor suas questões internas. Busque flexibilidade na relação com o outro.





Mente com sensibilidade

A quadratura de Mercúrio em Sagitário com Netuno em Peixes nos desafia na esfera da comunicação. Por mais francos, abertos e diretos que estejamos, será preciso usar da sensibilidade para julgar se algo deve mesmo ser comunicado ou não. Cuidado com mentiras ou ideias fantasiosas. Use a mente como receptáculo dos sentimentos mais nobres e do espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique