ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Por mais que muitas ideias audaciosas lhe passem pela cabeça, é preciso primeiro meditar a respeito. Toda crença pode e deve ser questionada pelos seus instintos. Abra sua mente para a inteligência superior, aprenda a observar os padrões da vida antes de agir ou falar. Cuidado com ideias fanáticas ou extremistas; tenha ponderação e racionalidade ao analisar.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mente com sensibilidade

A quadratura de Mercúrio em Sagitário com Netuno em Peixes nos desafia na esfera da comunicação. Por mais francos, abertos e diretos que estejamos, será preciso usar da sensibilidade para julgar se algo deve mesmo ser comunicado ou não. Cuidado com mentiras ou ideias fantasiosas. Use a mente como receptáculo dos sentimentos mais nobres e do espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique