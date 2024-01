Libertação emocional

A Lua transita hoje entre os signos de Escorpião e Sagitário, trazendo a necessidade de deixar ir velhas emoções e nos libertar. Reciclagem emocional com consequente busca por novas possibilidades. O trígono entre Mercúrio e Éris traz para hoje a necessidade de sermos honestos na comunicação, mesmo com pontos de vista discordantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa hoje por uma reciclagem emocional profunda, em especial de questões desafiadoras, ligadas às partilhas, sexualidade, afeto, questões familiares e/ou pessoais. Busque deixar ir velhos apegos e se entregue às novas possibilidades com mais liberdade. Há também uma forte energia de comunicar quem você é e se diferenciar quando preciso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe mobiliza em emoções ligadas às parcerias, amor romântico e na lida com as pessoas no geral. Busque liberdade através do aprofundamento nas questões emocionais para que haja libertação. Conversas sobre questões emocionais mais profundas podem ser justamente o que está faltando para que possa alinhavar melhor as relações no momento.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões emocionais ligadas ao trabalho, saúde e/ou vida material podem ser mobilizadas hoje e você deve buscar um olhar mais desapegado de detalhes, perfeccionismo e autocrítica excessiva. Busque libertação interagindo mais com pessoas e buscando uma visão mais racional. Conversas com pessoas de pontos de vista diferentes podem ser estimulantes.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, transita entre Escorpião e Sagitário e lhe mobiliza a se transformar também. Busque sair dos excessos emocionais de si mesmo, canalizando essa força em trabalho produtivo e canalização das emoções de forma libertadora sobre o mundo prático. Conversas desafiadoras no mundo do trabalho podem lhe estimular a produzir mais e melhor.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe mobiliza na transformação emocional. Questões desafiadoras ligadas à família, vida pessoal, passado e/ou lar lhe pedem maior desapego e que mude sua visão. Busque se libertar lembrando de que deve ter sua segurança em si mesmo, na sua criatividade e consciência. Falar sobre si mesmo e seus princípios pode ser proveitoso.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões emocionais desafiadoras podem lhe permear a mente, mas deve se acautelar com os excessos. Deixe estas energias escoarem e fluírem, evitando tentar controlar. Buscar interiorização, meditação e seu porto seguro podem ser libertações preciosas. Se permita mais afetividade e menos questionamentos mentais. Conversas sobre as emoções podem ser úteis.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções em relação aos bens materiais, situações fixas e senso de valor são mobilizadas, mas no sentido de que você precisa agora de um tanto de desapego. Este período lhe traz transformações profundas e você precisa desapegar do que já se foi. Busque se libertar buscando mais flexibilidade e opções. Mudar o enforque mental nas relações pode auxiliar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua termina sua passagem pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe mobiliza emoções intensas, mas que precisam ser escoadas. Busque não se identificar tanto e tente se libertar com um olhar mais pragmático e realista dos fatos. Ventilar questões ligadas ao trabalho, rotina, saúde e vida material a partir de seus valores também será importante.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você passa hoje por uma reciclagem de emoções subconscientes desafiadoras, mas está finalizando o processo. Busque desapego e fluir com a vida. Ao entrar no seu signo (solar ou ascendente), a Lua lhe traz segurança emocional em ser você mesmo. Falar sobre seus próprios pontos de vista e com o coração será fundamental para que isso aconteça.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede que recicle algumas emoções ligadas às amizades, grupos, coletividade e vida online. Busque um tanto mais de desapego e se liberte tirando tempo para si mesmo e para se desvencilhar das loucuras do mundo lá fora. Busque um tanto mais de compreensão psíquica e suporte emocional e/ou espiritual. Falar sobre o que sente pode ser útil agora.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje você deve se desapegar de velhos compromissos e estruturações que já não cabem mais em sua vida. Busque libertação a partir de pontos de vista alternativos, mas livres e abertos. Amigos, grupos e coletividades podem lhe auxiliar neste processo. Dar vazão às suas ideias e expressar seus pontos de vista alternativos podem lhe auxiliar a ter mais confiança em si mesmo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe pede desapego emocional de velhas crenças, objetivos, visões de mundo ou atitudes excessivas. Busque deixar ir tudo isso, buscando libertação através de assumir mais sua autoridade e compromissos com realismo e disciplina. Busque um ponto de vista mais otimista quanto ao mundo material e ouse expressar mais seu senso de valor próprio.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique