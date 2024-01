Consciência das feridas

A quadratura do Sol em Capricórnio com Quíron em Áries nos traz consciência de nossas feridas pessoais. Por ser uma quadratura, tal consciência pode vir a partir de situações conflitantes ou tensas. Conflitos de autoridade, de autossuficiência e individualidade devem ser sanados. Lembre-se que você é livre para fazer o que quer, mas tem de assumir as responsabilidades por suas escolhas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de sua autoridade, compromisso e trabalho estão em alta neste período, mas talvez perceba que não tem sido você mesmo em tal esfera. Ou talvez tenha dedicado mais tempo às obrigações do que à vida pessoal. Seja como for, aprenda a curar seu senso de individualidade e tempo pessoal, mas sem perder os compromissos verdadeiros de vista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de suas crenças e objetivos de vida se faz alta neste período, todavia precisa levar também sua sensibilidade em conta. Sua individualidade pode ter sido deixada em segundo plano ou jogada para um lado mais inconsciente em prol de objetivos, metas e/ou crenças. Escute o que pede sua sensibilidade, mas sem perder o compromisso com o que deseja alcançar.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de suas emoções profundas está em alta neste período. Todavia, um excesso de subjetividade pode ter afastado pessoas do seu convívio ou causado conflitos nesta área. Você deve ser autêntico nas relações, mas também deve usar de sua natural habilidade de ser flexível e leve nas relações humanas. Não perca, porém, o compromisso com sua profundidade emocional.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência das relações humanas, parcerias, casamento e vida social lhe falam alto neste período. Todavia, não deve se esquecer que, por mais que esteja rodeado de parceiros e amigos, você é uma individualidade e possui autoridade. Buscar ascensão profissional e estabelecer seus limites é algo que deve ser feito, mas sem perder a conexão com os outros.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de sua capacidade de trabalho, serviço, obrigações mundanas e saúde se faz alta neste período. Todavia, deve se lembrar da fé, da esperança no futuro, de seguir seu eixo ético e crenças. Seu regente, o Sol, recebe um aspecto desafiador, que lhe pede conciliação entre seus princípios e aquilo que se faz na vida prática.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de si mesmo, sua criatividade e poder de liderança da própria vida se fazem altos neste período. Todavia, não deve se isolar, pois sua sensibilidade lhe pede contato humano, afetivo e/ou sexual. Ser dono de si não é sinônimo de repelir o outro, mas de saber se posicionar verdadeiramente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência das obrigações familiares se faz alta neste período, todavia não deve se esquecer do contato humano que vai além das fronteiras familiares. Também de ter um pouco mais de racionalidade para encarar situações familiares difíceis. Aprenda a escutar o olhar de fora de amigos, um bom terapeuta ou quem possa lhe auxiliar a enxergar sua vida emocional melhor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de suas ideias e mente se fazem altas, todavia é preciso lembrar que a vida prática também precisa ser levada em conta. Pensar demais sem agir pode trazer frustrações. Também os excessos mentais e virtuais não devem sobrepor os cuidados físicos e materiais. Saiba colocar em prática suas ideias. Mesmo que seja imperfeito, ainda sim é uma execução.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de seus valores e finanças se faz alta neste período. Todavia, não deve se esquecer que precisa de lazer e fazer coisas que o dinheiro não paga. Viva sua criatividade, romances e espontaneidade, mas sem perder de vista seus compromissos financeiros e materiais. O ter é importante, mas jamais sem estar conciliado ao ser.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de si mesmo se faz alta com o Sol no seu signo (solar ou ascendente). Está mais ciente de si, sua personalidade e ação individual. Todavia, também é lembrado que possui sensibilidade, identidade familiar e necessidade de acolher os outros. Lembre-se que sua sensibilidade será um auxiliar e não um fator aprisionante. Seja fiel a si, mas também receptivo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de suas questões mais profundas e subconscientes é trabalhada neste período. O entendimento de seus compromissos emocionais e espirituais também se faz muito presente. Todavia, deve se lembrar de recorrer à racionalidade e praticidade. Olhar com mais frieza para tais instâncias. Também se lembrar de estar no presente e não somente em divagações e mesmo fantasias, positivas ou negativas. Estar presente.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência do coletivo se faz presente em sua vida neste período. Sua responsabilidade na contribuição para as causas coletivas se faz evidente, todavia não deve se esquecer de seus valores pessoais. Cuidar somente do coletivo, se esquecendo de si mesmo é um erro. Doe, faça sua contribuição coletiva, mas lembre-se de sentir mais prazer na vida, se cuidar e se amar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique