Lua Minguante em Libra

A Lua Minguante entra em Libra. Precisamos ser mais racionais e ponderados quanto às próprias emoções, buscando equilíbrio e imparcialidade. Hora de reavaliar relacionamentos, parcerias e vida social. Interação social com mais objetividade e sabedoria.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua conexão afetiva com os outros está aumentada, mas pede sabedoria e discernimento. Saiba deixar ir quem precisa ir ou então deixar ir aspectos que atrapalham a relação. Use de equilíbrio e diplomacia para reajustar as emoções no campo dos relacionamentos. Saiba com quem quer se relacionar e quais as motivações para isso.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão emocional com seu trabalho e mundo físico está aumentada, todavia pede reajustes e maior desapego. Saiba se relacionar neste âmbito com mais discernimento e desapego, contudo sem perder a diplomacia e justiça. Também bom momento para reequilibrar a saúde e a alimentação com racionalidade.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua expressão emocional está aumentada, todavia não deve ocorrer de forma imatura. Saiba expressar o que sente com propriedade, equilíbrio, sabedoria e calma. Expressão mais calma de si próprio. A relação com crianças também pede esta frieza e maturidade. Saiba deixar ir também um senso egóico excessivo.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz conexão com suas próprias emoções, raízes, família e sensibilidade. Todavia, é preciso que haja desapego e equilíbrio para que possa viver tal esfera. Enxergue sua base com mais desapego, busque entender emoções com mais sabedoria. Questões emocionais são depuradas, mas o processo deve ser harmonioso.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Estará com mais sensibilidade no reino mental e das ideias, mas precisa de uma atitude mais desapegada e sábia. Busque ter um olhar sereno para seu entorno, sendo menos reativo e mais equilibrado. Saiba a hora certa de falar e, quando o fizer, diga coisas realmente úteis e proveitosas. Sua intuição estará forte e lhe será muito útil.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida lhe pede mais desapego com valores e bens materiais. Tente não se identificar tanto com o mundo material e posses. Tenha a sabedoria de gerir seus recursos com equilíbrio e justiça. Bom momento para relaxar, regenerar e buscar mais tranqüilidade. Busque a sabedoria do prazer e da sensualidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede uma atitude mais interiorizada, sábia e imparcial. Estará mais receptivo a acolher as pessoas, mas saiba fazer isto na medida certa. Desapego de certas facetas de si mesmo. Saiba se relacionar com maturidade e com um senso refinado de escolha.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões subconscientes são mobilizadas agora, mas isso tudo pode e deve ser feito com calma e sabedoria. Saiba deixar as velhas emoções irem com racionalidade. Entenda melhor suas motivações subconscientes para curá-las. Sua necessidade de recolhimento e espiritualidade está muito aumentada, tire algum tempo para si mesmo.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão emocional com grupos e causas coletivas está alta, mas pede discernimento e sabedoria. Muitas vezes, pelo seu otimismo, você costuma se engajar e relacionar, todavia aqui será preciso mais seletividade. Entenda o motivo pelo qual luta por uma causa ou se faz amizade com alguém. Use racionalidade e diplomacia no processo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão emocional com seu trabalho está alta, mas pede desapego, razão e sabedoria. Saiba a justa medida de quanto dá de si mesmo nesta área. Saiba dizer não com equilíbrio e ponderação, caso seja necessário. Reveja como pode exercer sua autoridade de maneira mais justa e imparcial. Reveja compromissos assumidos também.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão emocional com seus princípios, crenças e vontades está alta. Todavia, precisa ter mais imparcialidade e desapego. Nem tudo tem de ser exatamente como você idealiza e acredita. Saiba ter mais imparcialidade na sua visão de mundo. Reveja o que pode estar dando errado nos seus planos de expansão com mais frieza e racionalidade.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão emocional com a troca afetiva profunda está em alta. Todavia, precisa de mais desapego. Amar o outro não é sinônimo de concordar. Aprenda a ter um olhar mais sábio para suas emoções profundas. Aprenda a ter desapego de velhos hábitos, carências e infantilidades. Saiba se relacionar no afetivo e sexual com mais tranquilidade e centramento.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique