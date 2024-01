Mercúrio direto em Sagitário

Mercúrio retoma o movimento direto no signo de Sagitário. Tivemos de reavaliar nossos planos futuros, metas para o ano novo, crenças limitantes e posicionamentos na vida. Agora estamos aptos a enxergar, raciocinar e perceber tudo sob um prisma mais abrangente e alinhado com a verdade da própria essência. Facilidade nas comunicações e rotinas a partir de um senso de otimismo e fé renovada.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você teve de reavaliar nas últimas semanas estruturações rígidas, assim como teve de se escutar para acessar novas metas e possibilidades futuras. Crenças e posicionamentos tiveram de ser desconstruídos. Agora você está com uma visão mais clara e forte intuição que lhe facilitam enxergar o quadro maior das coisas e comunicar seu real direcionamento para este ano novo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você teve de reavaliar nas últimas semanas algumas crenças, objetivos futuros e fé, assim como teve de fazer um profundo mergulho em suas emoções, escutando suas profundezas, mas com um senso analítico. Agora está apto a verbalizar com clareza suas emoções e desejos, assim como questões sexuais, afetivas e possibilidades de transformação. Está apto a comunicar o que se passa dentro com otimismo e senso de libertação.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, volta ao movimento direto. Você teve de reavaliar nas últimas semanas suas emoções mais profundas, assim como a forma como troca e comunica nas parcerias. Agora você está apto a ter diálogos honestos com o outro, conversando sobre aquilo que é real, assim como metas futuras, crenças e possibilidades conjuntas. Está apto a planejar melhor a vida conjunta e seu papel na sociedade.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você teve de reavaliar nas últimas semanas as comunicações nas parcerias, assim como teve de reavaliar suas rotinas e vida material, aprendendo a escutar as necessidades de seu corpo e da vida objetiva. Agora você está apto a focar com energia no trabalho neste ano novo. Também terá mais clareza das formas de cuidar de sua saúde e corpo físico, estabelecendo rotinas renovadas de forma otimista.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Você teve de reavaliar nas últimas semanas suas rotinas, hábitos e saúde, assim como teve de se escutar para resgatar um senso de alegria e de fazer as coisas do seu jeito. Agora você está apto a começar este ano novo comunicando com clareza quem você é, com fé e usando de seu poder pessoal. Há forte foco mental na criatividade, alegria, diversões, romances e comunicação com o universo infantil. Se expresse com alegria, otimismo e clareza.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, volta ao movimento direto. Você teve de reavaliar nas últimas semanas o uso de seu lugar de fala e poder pessoal, assim como teve de reavaliar questões ligadas ao passado, vida familiar e emoções pessoais. Agora você está apto a se comunicar a partir de seus sentimentos e instintos de forma saudável. Começa o ano novo bem conectado ao seu mundo interno e apto a dialogar, sabendo respeitar seus princípios no processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você teve de reavaliar nas últimas semanas questões emocionais, familiares e passadas, assim como muitas ideias, conceitos e formas de se comunicar. Agora você já passou por esta reavaliação e está apto a se comunicar a partir de um ponto de vista mais verdadeiro e fiel aos seus princípios. Busque neste ano comunicar sua visão de fé, otimismo e alegria.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você teve de reavaliar nas últimas semanas muitas ideias fixas e comunicações, assim como teve de repensar suas possibilidades financeiras, posses e talentos. Agora você está apto a comunicar melhor seus valores verdadeiros e buscar uma mentalidade pragmática e expansiva. Este ano novo lhe pede que se valorize e saiba comunicar com fé aquilo que você tem de melhor a oferecer.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Mercúrio volta ao movimento direto no seu signo (solar ou ascendente). Você teve de reavaliar nas últimas semanas seus valores e finanças, assim como teve de repensar muita coisa em si mesmo e seu posicionamento. Agora está apto a se comunicar de forma verdadeira, assertiva e alinhada com quem você realmente é. Busque neste ano novo estar aberto a se comunicar com alegria e otimismo.







CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você teve de reavaliar nas últimas semanas sua identidade e comunicação, assim como questões emocionais subconscientes. Agora você resgatou muito disso e está apto a entender melhor suas motivações sutis, questões psíquicas, espirituais e um senso de fluidez na vida. Busque neste ano novo fluir com a vida de forma otimista e entregue. Deixe os excessos mentais de lado e resgate sua fé.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você teve de reavaliar nas últimas semanas questões emocionais subconscientes, assim como uma reavaliação com grupos, amizades e sua participação no coletivo. Agora você está apto a ter conversas mais produtivas e significativas com as pessoas, movimentar sua vida online, buscar amizades e grupos, tudo isso com muita fé, autenticidade e alegria. Busque nesse ano novo usar sua mente para auxiliar suas comunidades.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você teve de reavaliar nas últimas semanas sua comunicação com amigos, grupos e online, assim como teve de repensar muitas estruturações e questões de carreira. Agora você está apto a se comunicar com alegria, mas também profissionalismo e foco. Este ano novo lhe traz a possibilidade de fazer escolhas melhores no campo profissional e ter mais fé nos seus caminhos de realização material.



