As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estiveram no Vaticano para o Natal e, nesta quarta-feira (27/12), participaram de um momento marcante. Mãe e filha receberam a benção do Papa Francisco, e o vídeo do encontro repercutiu entre os fãs nas redes sociais.

As duas passaram a noite de Natal na Itália e compareceram à Missa do Galo, presidida todos os anos pelo líder da igreja católica na virada do dia 25 de dezembro. Já nesta quarta, ao fim da Audiência Geral, elas receberam a benção do pontífice que passava de cadeira de rodas por uma fila de fiéis. “O senhor vos abençoe”, ele diz, apertando as mãos de Fernanda Montenegro.

Elas compartilharam o registro do momento em suas contas no Instagram com a legenda “Amém”.

Além dos muitos comentários de carinho nas publicações, as imagens do grande encontro renderam uma série de brincadeiras e comemorações no X, antigo Twitter. “Que linda a Fernanda abençoando o Papa”, escreveu uma usuária.

Considerada um grande ícone do teatro brasileiros, Fernanda Montenegro, já com 94 anos, foi lembrada especialmente por sua atuação como Nossa Senhora na obra “O Auto da Compadecida”. Um dos internautas compartilhou o vídeo com a legenda: “O momento em que Nossa Senhora Aparecida, a pedido de João Grilo, abençoa o Papa”, fazendo referência à personagem.

A união de mãe e filha com o Papa também foi comentada por fãs como "verdadeira santíssima trindade", em tom de brincadeira.

Confira o vídeo do encontro e algumas reações da web:

O momento em que Nossa Senhora Aparecida, a pedido de João Grilo, abençoa o Papa pic.twitter.com/NlSi0P7pc3 — Dudu Guimarães (@Dudu) December 27, 2023

eu chamo ISSO de santíssima trindade: o papa, fernanda montenegro e fernanda torrespic.twitter.com/jjMh0EA72u — ? (@vavacrazy69) December 27, 2023

e o Papa Francisco que teve o prazer de conhecer a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro pic.twitter.com/9vbCa1wKEy — j? ?u? ?l? ?i? ?a? = (@jotauelleia) December 27, 2023

