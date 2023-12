Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação em prol da carreira e das conquistas materiais está em alta. Todavia, deve escutar a sua própria sensibilidade. Não se venda para o mundo nem para um suposto senso de obrigação sem sentido. Deixe sua sensibilidade te guiar nos melhores caminhos de realização no mundo. O uso da autoridade está conectado ao de espiritualidade e deve ser utilizado com amor incondicional.





Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique