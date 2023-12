Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões subconscientes, em especial raivas guardadas, são mobilizadas hoje. Todavia, será preciso escutar a voz da razão ao invés de despejar estes conteúdos nas pessoas. Busque entender, através de processos terapêuticos, meditativos ou espirituais, os motivos de tais raivas e busque transcender. Integração maior para consigo mesmo, mas com sensibilidade.

Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique