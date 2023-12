Horóscopo do dia (27/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando ação e futuro

A conjunção de Mercúrio retrógrado com Marte em Sagitário nos pede uma reavaliação de nossa ação e da forma como agimos rumo ao futuro. Reflexões e ponderações sobre nossa energia marcial, como nos posicionamos e como devemos nos adaptar. Ocorre também uma quadratura de ambos com Netuno em Peixes: somos chamados a sacrificar velhas atitudes exageradas do ego e agir mais conforme nossa sensibilidade e vontade profunda do Ser.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe faz passar por algumas reavaliações agora. Você deve refletir e ponderar sobre seus planos futuros, como se posiciona em termos de fé, visões de mundo e crenças, assim como reavaliar o que expressa. Se permita ponderação antes de impulso. Questões subconscientes e/ou espirituais também lhe desafiam a suavizar e permitir mais fluxo e entrega ao fluxo da vida.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe traz profundas reflexões ligadas à transformação profunda, emoções, sexualidade e afetividade. Está mais conectado ao seu lado instintivo, mas precisa conciliar isso com ponderações antes de agir. Questões ligadas ao coletivo, amizades, grupos, online e/ou causas também podem lhe despertar tais questionamentos. Se permita deixar ir aquilo que já não cabe mais e deixe ir emoções tóxicas, se libertando e buscando mais leveza.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte no signo oposto ao seu. Isso significa que você está reavaliando e questionando muitas coisas ligadas às parcerias, casamento e vida social. Deve ponderar melhor sobre objetivos em conjunto, assim como espaço de expressão individual no contexto da parceria. Também questões ligadas ao trabalho, compromissos e autoridade podem desafiar a parte das relações. Busque ponderação e flexibilidade.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe pede grande reflexão sobre suas ações no mundo material. Reavalie se tem exagerado no trabalho, rotinas ou saúde. Ponderação sobre individualidade e conquista em tais contextos. Também sua fé e objetivos futuros podem lhe pedir mudanças de rumo no campo material. Deve se permitir flexibilidade para adaptar sua vida material a algo que esteja mais alinhado a quem você é de verdade e seus reias sonhos e objetivos futuros.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe traz reflexões e ponderações ligadas à sua expressão criativa, poder pessoal e senso de ser quem é. Busque se analisar de forma desapegada e reavaliando o que deseja realmente transmitir para as pessoas. Suas emoções profundas também lhe pedem desapego de uma velha autoimagem que precisa ser reciclada. Este é um momento que pode lhe trazer muito crescimento, mas para isso você precisa ser adaptável e enxergar suas possibilidades.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte. Você deve reavaliar agora seu senso de individualidade emocional. Pode ter se identificado em excesso com contextos familiares e/ou emocionais e agora deve ser mais flexível. Questões ligadas ao casamento, parcerias e/ou vida social podem lhe desafiar neste contexto de definição de espaço emocional. Busque aprender com o passado, mas sem se prender a ele. Saiba se transformar com sabedoria e dignidade.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe pede reavaliação do campo mental. Deve estar flexível quanto a ideias e deve ter cuidado com a impulsividade na fala. Podem haver ideias mais fixas e aguerridas que precisam de reflexão e ponderação antes de serem verbalizadas. Questões ligadas ao trabalho, prática ou de senso crítico que lhe desafiam a ir além dos limites da mente. Atenção na forma como relaciona com irmãos, parentes e/ou vizinhos e se permita observação.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, lhe faz passar por algumas reavaliações agora. Muito em especial na questão material e financeira, busque refletir antes de agir no impulso. Você está resgatando um senso de valor próprio e espaço pessoal, mas deve fazê-lo com razão. Sua sensibilidade de expressão lhe desafia a ir além de seus limites, acreditando mais em seus potenciais criativos e como podem trazer abundância. Saia do lugar comum e expresse a si mesmo adaptavelmente.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O encontro de Mercúrio e Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora ponderações de cunho pessoal. Está se reinventando, mas deve ponderar e ser flexível, saindo da dureza egóica. Questões emocionais, do lar, passadas e/ou familiares também podem lhe desafiar nesse reinventar de si. Busque dar asas aos seus sonhos, mas lembre-se que a vida pode lhe colocar em caminhos diferentes. Seja como for, seja você mesmo, mas atento às sutilizas e possíveis mudanças de rota.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe pede grande reavaliação de suas energias individuais. Reciclagem de suas energias de ego e ação estão se processando e você deve ponderar e refletir melhor. Bom momento para reflexões terapêuticas, em especial aquelas ligadas ao uso da raiva e ação. Sua mente está mais flexível e lhe auxilia e entender os níveis mais profundos e psíquicos de suas motivações internas. Se permita introspecção ao invés de agir de forma obstinada.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe traz grandes ponderações e questionamentos quanto à sua ação ligada ao coletivo. Este é seu setor natural, mas que precisa ser revisado. Busque ter adaptabilidade e reavalie seus planos de ação. Amizades, grupos, causas e/ou vida online pedem mudanças de curso. Sua sensibilidade aos próprios valores lhe desafia a não se massificar, mas respeitar seu ritmo individual. Momento para enxergar que existem caminhos alternativos a se percorrer.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz grandes reavaliações quanto à sua ação e imagem profissional. Pode ter de mudar de rumos ou então reinventar algumas coisas. Também pondere melhor sobre como exerce autoridade ou lida com figuras de autoridade. Netuno no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de sua sensibilidade, que deve ser levada em conta em termos de sua contribuição profissional e na imagem que transmite para o mundo lá fora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique