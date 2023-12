Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Estará com muito magnetismo profissional neste período, mostrando seus valores e o que há de melhor em você para oferecer ao mundo. Sua capacidade de trabalhar e buscar prazer em seu trabalho está em alta. A autoridade de sua vibração feminina e amorosa lhe leva a um estado de viver os valores de forma generosa e de partilhar do que há de bom em sua vida com os semelhantes.



Devoção amorosa

O trígono de Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes traz maior fluidez e entrega nas relações amorosas. Sentimentos intensos e românticos se fazem presentes. Nossa capacidade de entrega e sacrifício pelo outro também. Capacidade de entrega ao amor incondicional e transcendência espiritual no contato humano.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique