CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de troca de ideias com outras pessoas está alta. Busque compartilhar seus mais sublimes ideais com seus semelhantes. Força emocional para lutar pelas causas coletivas, mas com uma vibração mais pacífica. A troca com grupos e amigos se intensifica, mas também sob um colorido de abnegação, caridade e de boa vontade para com os semelhantes.



Devoção amorosa

O trígono de Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes traz maior fluidez e entrega nas relações amorosas. Sentimentos intensos e românticos se fazem presentes. Nossa capacidade de entrega e sacrifício pelo outro também. Capacidade de entrega ao amor incondicional e transcendência espiritual no contato humano.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique