Horóscopo do dia (24/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Aterramento e sensibilidade

O Sol em Capricórnio faz sextil a Saturno em Peixes. Estamos bem mais aterrados, mas também em contato com nossa sensibilidade – e também nosso senso de responsabilidade sobre ela. Clareza e consciência de que devemos construir estruturas, mas também diluir aquilo que já não é mais saudável. Capacidade de se lapidar arestas com suavidade e clareza.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa por um período de contato com estruturas, compromissos e autoridade, mas que também lhe pede dissolução e reciclagem daquilo que está estagnado. Assumir mais a autoridade de sua sensibilidade lhe facilita hoje mais discernimento e uma atitude madura. Assuma os compromissos que ressoem como verdade espiritual, emocional e de alma, para que floresça e cresça.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe coloca em contato com seus princípios, sua fé, crenças e possibilidades futuras. Tudo isso hoje lhe auxilia a ter uma ação mais caridosa e humanitária para com o coletivo. Mas lembre-se, faça aquilo que acredita e não por opiniões ou outros propósitos. Qualidade sóbria da fé que leva à realização de obras que beneficiam muitos, mas dentro dos seus justos limites pessoais.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe coloca em contato com emoções profundas, mas que devem ser transmutadas com seriedade e senso de compromisso. Está lidando com tais questões e agora isso lhe facilita assumir mais sua autoridade e senso de direção e realização na vida. A consciência das transformações lhe leva a buscar caminhos na vida material, nos compromissos e na forma como exerce autoridade, mas sem perder a sensibilidade.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz um tanto mais de entendimento quanto às parcerias, casamento e vida social, mas sob uma luz de compromisso com sua ética, propósitos futuros e princípios. Está disposto a se relacionar, contanto seus limites não sejam transpassados. Busque fortaleza de fé e propósito para enxergar o que precisa ser lapidado na relação com os outros.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto harmônico com Saturno. Você está brilhando na vida material, mas junto com um tanto de sobriedade emocional. Lembre-se de cumprir as tarefas e compromissos, mesmo quando desafiado emocionalmente. Há uma reciclagem de estruturas que lhe facilita melhorar sua relação com o trabalho, saúde e a vida material como um todo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz a capacidade de assumir compromissos nas relações humanas, mas em harmonia com sua expressão única e senso de poder pessoal. Você está mais sóbrio, mas também aberto à sensibilidade alheia, mas dentro dos limites cabíveis. Busque fidelidade à própria essência para que saiba assumir compromissos ou lapidar arestas ou ainda mesmo colocar limites na relação com os outros.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa por um momento de consciência de questões familiares, ancestrais, passadas, emocionais e/ou pessoais. Tudo isso vem acompanhado por um senso crítico e sóbrio de tais assuntos, mas sem perder a sensibilidade no processo. Saiba lapidar as arestas emocionais de forma madura e realista, mas ainda sim se permitindo o contato com os semelhantes.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz maior lucidez mental, o que por sua vez facilita o assumir mais a sua autoridade e expressar a si mesmo de forma criativa, sensível e madura. Estará mais abeto a comunicar e se expressar de forma genuína. A autoridade e fidelidade a si mesmo lhe faz comunicar agora com clareza, sobriedade e empatia. Lapidação intelectual em alta.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe traz boas possibilidades de crescimento material e financeiro, mas que vem estruturado por lapidações e maturações emocionais. Você tem buscado mais limites e seriedade no campo emocional e/ou familiar e agora está mais alinhado com o se permitir florescer materialmente para além das estruturas antigas. Momento para se bancar.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto benéfico ao Sol, que está no seu signo (solar ou ascendente). Você está bem mais consciente de si mesmo neste período, o que por sua vez lhe motiva a uma comunicação sóbria, madura e com os devidos limites. Deve falar de um ponto de vista emocional, mas sem dramas. Clareza de propósito e de comunicação em alta.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto benéfico ao Sol. Há grande clareza de questões espirituais, energéticas e psíquicas neste período. Tudo isso agora lhe facilita uma melhor estruturação material e resolver o que for necessário no campo material. Também a resolução de questões emocionais lhe desperta o compromisso que deve ter para consigo mesmo e seu bem estar.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz grande sobriedade, já que Saturno se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Você está amadurecendo e usando da autoridade de sua sensibilidade de forma aprimorada. Agora isso lhe facilita lidar com clareza com as pessoas, grupos, amigos e a coletividade como um todo. Seja amoroso, mas respeitando seus limites pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique