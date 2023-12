Contadora de histórias, Christiana Lobo está entre os artistas que participam da caravana do "Arrumação" por cidades de Minas

O programa “Arrumação”, um dos mais tradicionais do estado, roda as estradas de Minas para celebrar seus 35 anos. Com apresentação de Saulo Laranjeira, a atração percorrerá três cidades e terá convidados especiais na caravana.

A jardineirinha inicia sua viagem por Carbonita nesta quinta-feira (21/12), a partir das 18h, na Praça da Matriz. Já na sexta-feira (23/12), também às 18h, desembarca em Pedra Azul, cidade natal de Saulo Laranjeira. Fechando a programação, retorna a BH em 30 de dezembro, sábado, a partir das 9h, no Parque Lagoa do Nado.

A programação contempla diversos artistas, entre eles Sérgio Santos, Mirianês Zabot, Christiana Lobo, Rubinho do Vale, Saldanha Rolim, banda Conecto Acid Jazz e Alexandre Da Mata & The Black Dogs, além de convidados locais. O foco do “Arrumação”, exibido na Rede Minas, é celebrar a cultura regional na sua diversidade, seja por meio da música, teatro, contação de história ou de outra vertente artística.