Mercúrio retrógrado em Sagitário

Mercúrio retrógrado volta para o signo de Sagitário. Estávamos reavaliando questões estruturais em Capricórnio e agora devemos resgatar outros objetivos e possibilidades futuras. Reavaliação de metas e possíveis mudanças de curso. Muita atenção para o impulso na comunicação para não soltar no impulso palavras das quais pode se arrepender depois. Resgate de uma mentalidade de mais fé, otimismo e coragem.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você estava revisando ideias ligadas à carreira, realizações e compromissos. Agora deve repensar objetivos novos para o próximo ano. Outros objetivos e possibilidades podem lhe passar pela mente. Está revisando planos futuros, viagens, estudos e suas crenças e fé. Se permita interiorização para redescobrir seu lado aventureiro. Cuidado com falas impulsivas e exageradas. Momento para se replanejar e mudar suas visões de mundo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você estava revisando ideias ligadas ao futuro, fé e visões de mundo. Agora deve aprofundar a mente em questões emocionais mais intensas. Busque enxergar emoções desafiadoras sob um tom mais filosófico. Este mergulho da mente lhe serve como forma de se libertar de padrões aprisionantes e renascer. Saber silenciar e escutar suas emoções será crucial. Revisão de partilha, heranças, sexualidade e de emoções profundas como um todo.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, volta para o signo de Sagitário (seu oposto). Você estava revisando ideias sobre suas emoções profundas. Agora deve aplicar isso na área das parcerias, relações e vida social. Estará refletindo sobre os motivos de estar com as pessoas que está e se isso lhe faz sentido. Muito cuidado com o despejar falas impulsivas sobre o outro. Se dê tempo para refletir. Busque entender o que projeta sobre o outro e reavalie como se relacionar.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você estava revisando ideias ligadas às parcerias, casamento e vida social. Agora deve buscar uma mente crítica, pragmática e realista para avaliar todo tipo de situação. Este é um momento que lhe pede resgate da vida material: reavaliar rotinas, cuidados com saúde e trabalho. Busque resignificar seus esforços no mundo. Atenção redobrada na comunicação com colegas e prestadores de serviço. Busque sentir quais são suas necessidades reais.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você estava revisando ideias ligadas às rotinas, saúde e trabalho. Agora deve resgatar seu senso de criatividade e poder pessoal. Sua mente se volta muito agora para si mesmo e aqueles à sua volta. Está voltando para buscar mais alegria em si mesmo e expressão criativa, mas cuidado com falas precipitadas e excessos egóicos. Busque tirar tempo para se ouvir. Reavaliação na relação com os filhos e com relação às suas criações.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta para o signo de Sagitário. Você estava reavaliando seu poder pessoal e criatividade. Agora sua mente volta mais para o lado de dentro e lhe pede mergulhos profundos em si mesmo. Busque resgatar agora seus sonhos pessoais. Também haverá reavaliação de relações familiares e pessoais, mas muito cuidado com a impulsividade na comunicação aqui. Reavaliação de lar, família, do passado e de suas emoções no geral.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você estava revisando ideias ligadas às emoções, lar e família. Agora deve buscar um respiro e um resgate de uma cisão mais intelectual e leve. Todavia, cuidado, já que sua mente estará bem ativa, mas num sentido interior. Busque reavaliar a forma e o significado de suas comunicações. Revisão de possibilidades de estudo e viagens. Busque maior liberdade mental, flexibilize sua mente e tente enxergar seu entorno de forma mais significativa e panorâmica.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você estava revisando ideias e seu campo mental no geral. Agora deve reavaliar suas posses e conquistas materiais. Busque neste período reciclar, doar e dar novos propostos às suas posses. Resgate e reavaliação de talentos e como fazê-los virar prosperidade. Muito cuidado com qualquer transação financeira, leia contratos com atenção e repense sua relação com o dinheiro.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você estava revisando ideias ligadas a valor próprio e finanças. Agora Mercúrio volta para o seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede que escute mais a si mesmo, seus sonhos, necessidades pessoais, desejos e afirmação. Mudanças na forma como se apresenta e comunica, mas esteja bem atento ao que vai falar. Momento para se flexibilizar e enxergar novas e diversas possibilidades para si mesmo. Escute a si mesmo para expandir em breve.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você estava revisando ideias ligadas a sua expressão pessoal, ação e individualidade. Agora será preciso fazer um mergulho interno, resgatar questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais para que seja realmente livre. Excelente momento para meditações e terapias, já que algumas questões relegadas ao inconsciente precisam ser processadas agora. Preste atenção aos seus sonhos e às comunicações sutis que a vida lhe trará neste período.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você estava revisando ideias subconscientes e emocionais. Agora será levado a reavaliar questões coletivas, participação em grupos, amizades, causas e nas redes sociais. Busque refletir e ponderar melhor sobre sua interação com os semelhantes, mas muito cuidado com o que fala ou publica. Resgate de ideias, sonhos e possibilidades de atuação coletiva. Também um momento para se abrir a cabeça e ventilar sobre linhas de pensamento alternativas.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você estava revisando ideias ligadas a grupos, amizades e questões do coletivo. Agora deverá reavaliar suas metas e possibilidades profissionais. Provavelmente pensará em alternativas profissionais e é bom que isso seja ventilado agora. Também reavaliação de compromissos, sua imagem profissional e a forma como usa sua autoridade. Muito cuidado na comunicação profissional e também com chefes ou subordinados. Busque suas metas na vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique