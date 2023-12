Horóscopo do dia (21/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Revolucionando relações

A oposição de Urano em Touro com Vênus em Escorpião mostra que estamos mais dispostos a modificar e revolucionar as relações a partir da audácia de nossas propostas pessoais. Nas finanças atenção aos gastos impulsivos, em especial motivados pelos outros. Busca por diálogos que tragam inovações nas parcerias e visões diversas.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A motivação para viver os valores conjuntos e a troca afetiva e/ou sexual profunda está em alta. Todavia, hoje você tende a sugerir mudanças nesta área. Sua atitude para com o outro está mais inovadora e terá segurança para propor mudanças necessárias. Se relacione, mas não abra mão de buscar seus reais valores, mesmo quando diversos e alternativos.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há hoje uma grande segurança em si mesmo e na pessoa renovada que você está se tornando. Tudo isso lhe permite trazer mais renovações para as parcerias e casamento. Terá mais clareza em expressar seu ponto de vista alternativo e também subjetivo perante o outro. Deve equilibrar o relacionar intenso com os impulsos inovadores que brotam de si mesmo.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas motivações subconscientes estão sendo trabalhadas e hoje lhe sugerem mudanças em nível de trabalho, rotina e saúde. Estará mais audacioso para propor mudanças profundas e acordos no trabalho. Busque inovar sistemas e métodos. Também deve aprender a escutar suas emoções pelo bem de sua saúde e do bom funcionamento do mundo material.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com amizades inovadoras pode lhe auxiliar muito a renovar a visão que tem de si mesmo. Também um olhar mais frio e objetivo lhe auxilia a enxergar os romances de maneira menos dramática. Busque aprimorar em si mesmo e em sua expressão o que for necessário a partir do que percebe e recebe das amizades e de opiniões saudáveis dos outros.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A inovação que tem agora em sua autoridade, carreira e em si próprio como um ser adulto dono da própria vida será muito importante para mudar atitudes imaturas ou carentes na vida familiar e/ou romântica. Busque ter mais seriedade e objetividade para fazer as relações pessoais melhores. Tenha um olhar mais racional e pragmático sobre as questões familiares. Rompimentos com velhos valores são possíveis.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As renovações de crenças e ideais lhe serão úteis para expressar melhor suas ideias e se relacionar com as pessoas ao seu redor de maneira mais autêntica, mas sem perder a afetividade. Terá mais coragem para expressar aquilo que sente com leveza. Verbalize seus valores, mesmo quando diversos, buscando ousar na expressão de seus princípios.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Um senso de mudança e renovação emocional profunda lhe permite sair da estagnação material. Busque as possibilidades de inovar para além daquilo que é estabelecido e sua zona de conforto. Use das fortes e intensas possibilidades de magnetismo de agora para mudar suas realidades materiais. Deve abrir seu leque de possibilidades e fontes de valor e renda.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz maior valorização de si mesmo. Todavia, precisa estar mais aberto às inovações que os outros trazem para a sua vida. Busque entender o outro, suas motivações e seus valores, mesmo quando muito diferentes dos seus. Inovações conjuntas. Esteja aberto e receptivo para boas ideias trazidas pelos outros ou pelo parceiro.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As mudanças em suas rotinas, trabalho e saúde lhe auxiliam a enxergar melhor suas motivações emocionais e subconscientes. Tais mudanças também fortalecem sua conexão e parceria com a espiritualidade. Seus esforços no mundo podem e devem refletir suas motivações profundas. Conexão sutil facilitando a renovação material.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A segurança nas mudanças em si mesmo e na pessoa renovada que está se tornando lhe facilita mudar atitudes sociais, com amizades e grupos. Busque ser autêntico em qualquer situação que envolva outras pessoas, se expresse de acordo com seus valores verdadeiros e dê sua contribuição. Pode ter de inovar com certas pessoas e grupos, mas lembre-se que o mais importante é ser fiel aos seus princípios e a quem você é.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ocorrem mudanças na sua intimidade e nas suas emoções. Hoje a segurança em tais mudanças lhe traz mais força para fazer mudanças em sua vida profissional, nas relações de trabalho e mesmo no uso de sua autoridade. Audácia para buscar seus sonhos de realização em alta. Mudanças a partir da revolução interna e de motivações subjetivas.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você passa por um processo de renovação de ideias e hoje terá mais segurança neste processo. Sua flexibilidade e inovação lhe permitem enxergar a vida com mais possibilidades de expansão. Também procure ser mais flexível com crenças e ideais. Aceite as renovações e questionamentos sobre dogmas e crenças, se permita expansão e questionamento racional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique