Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Você está com a mente mais focada e centrada em si mesmo, o que lhe facilita agora comunicar dentro de seus limites e com senso de autoridade. Busque pensar naquilo que é importante para si mesmo e faça escolhas com senso de decisão. Capacidade de lapidar arestas nos estudos e comunicação em alta.

Comunicação aterrada

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Saturno em Peixes traz para hoje uma energia de aterramento mental. Estamos mais pragmáticos e realistas, mas também reconhecendo nossas questões emocionais de forma madura e analisando tudo muito objetivamente. Capacidade de se comunicar com mais maturidade, autoridade e na medida certa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique