Premio Melhores do Ano da Globo foi entregue neste domingo durante cerimônia realizada pelo Domingão com Huck

O fim do ano chegou, e com ele, as festas e premiações de fim de ano. Como de costume, a Globo premiou os destaques do ano em uma cerimônia exibida nesse domingo (17/12), durante o "Domingão com Huck". Foram 12 categorias nas áreas da dramaturgia, música, jornalismo e humor.

A série "Os outros" foi o destaque da premiação, com três dos 12 prêmios da noite: atriz de série, para Adriana Esteves, ator de série, para Eduardo Sterblitch, e melhor série do ano. Entre as novelas, "Terra e paixão", "Vai na fé" e "Todas as flores" foram as únicas produções do ano que levaram prêmios para casa, com dois prêmios cada.

Nos discursos, predominaram a valorização das mulheres e discursos contra a violência contra a mulher. César Tralli, vencedor da categoria jornalismo, homenageou as mulheres presentes em sua vida, em especial sua mãe. “Quero fazer um agradecimento especial em memória à minha mãe, que faleceu num acidente de avião trágico, há pouco mais de um ano. Uma mulher que nasceu na roça, cortou cana, colheu amendoim, algodão, que vendeu amendoim em porta de estádio e que lutou como milhões de mulheres lutam nesse Brasil para dar educação para os filhos”.

Leia também: Prefeitura inaugura restaurante popular; prato é um dos mais caros de MG



Tatá Werneck, que venceu na categoria atriz coadjuvante, revelou que quase desistiu da carreira de atriz e agradeceu a Walcir Carrasco pela oportunidade de explorar cenas diferentes. Ela também comentou a importância de sua personagem para a discussão de temas importantes, como assédio.

"Walcyr me deu a chance de falar sobre assédio, algo que infelizmente é muito comum e muito menos comentado do que deveria, muito silencioso ainda nas casas. E quando passavam cenas como essas, o pessoal envia muitas histórias", disse Tatá.

Letícia Colin, a grande vencedora da noite na categoria Melhor Atriz, falou sobre o desafio de interpretar Vanessa em "Todas as flores" e incentivou as mulheres a ousarem em suas áreas de atuação. "Quero falar de ousadia. Essa personagem exigiu muito de mim, mas eu ousei, sei que tem muita gente assistindo, então quero dizer para você, especialmente as mulheres: 'Ousem'. Vamos ousar, a gente tem que ousar, é para isso que a gente está viva", disse.

Colin também falou como se orgulha de ser considerada “estranha”: "O Brasil continua sendo um dos países que mais mata mulheres, eu fiz uma personagem extremamente violenta, e é para a gente refletir sobre essa violência, esse ódio à diferença, essa sensação de superioridade. Então, nos apoiem. Por mais que as pessoas digam que talvez esteja ousado demais, errado demais, sujo demais, seja estranho demais, sempre fui estranha e estou bem feliz de continuar sendo estranha e está aqui hoje".

Confira a lista completa dos vencedores:

ATOR DE SÉRIE

Eduardo Sterblitch - Os Outros

Luís Miranda - Encantado's

Milhem Cortaz - Os Outros

JORNALISMO

César Tralli

Maju Coutinho

Renata Vasconcellos

ATRIZ DE SÉRIE

Adriana Esteves - Os Outros

Andréia Horta - As Aventuras de José & Durval

Leandra Leal - A vida pela frente

ATOR COADJUVANTE

Nicolas Prattes - Todas as Flores

Rainer Cadete - Terra e Paixão

Tony Tornado - Amor Perfeito

SÉRIE

As Aventuras de José & Durval

Encantado's

Os Outros

REVELAÇÃO DO ANO

Clara Moneke - Vai na Fé

Diego Martins - Terra e Paixão

HUMOR

Fábio Porchat

Paulo Vieira

Rafael Portugal

ATRIZ COADJUVANTE

Renata Sorrah - Vai na Fé

Tatá Werneck - Terra e Paixão

Thalita Carauta - Todas as Flores

MÚSICA DO ANO

Erro Gostoso - Simone Mendes

Zona de Perigo - Léo Santana

Tá OK - Kevin o Chris e Dennis

ATOR DE NOVELA

Emílio Dantas - Vai na Fé

Tony Ramos - Terra e Paixão

Lázaro Ramos - Elas por Elas



ATRIZ DE NOVELA

Bárbara Reis - Terra e Paixão

Letícia Colin - Todas as Flores

Sheron Menezzes - Vai na Fé

NOVELA

Terra e Paixão

Todas as Flores

Vai na Fé