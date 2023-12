Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade pessoal e familiar está alta e expansiva. Estará mais conectado às raízes, ao passado, ao seu lado feminino no geral. O poder de seus sonhos e desejos pessoais deseja se manifestar. Busque ter ações emocionais que reflitam amor genuíno e entrega emocional. Você está forte com o Sol no seu signo, mas a segurança para crescer pessoalmente virá da parte afetiva e emocional.





Lua Crescente em Peixes

A Lua Crescente em Peixes traz um clima mais sonhador, romântico, espiritual e emotivo. Todas estas qualidades tendem à expansão. Ela nos pede amor universal, sem apegos excessivos. Busque expressar seu amor de maneira incondicional e transcendente. O Sol em Sagitário nos pede consciência de nossos objetivos, mas só brilha com a segurança da doação emocional da Lua pisciana.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique