Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade para com suas obrigações e trabalho está em alta e expandindo. Pode ser mesmo que a demanda esteja intensa, portanto saiba contribuir, mas respeitando seus limites. Use de sua intuição para tomar decisões, em especial se está numa posição de comando. Energia crescente para progredir no trabalho e nas oportunidades de carreira. Senso forte de maternidade expandido.





Lua Crescente em Peixes

A Lua Crescente em Peixes traz um clima mais sonhador, romântico, espiritual e emotivo. Todas estas qualidades tendem à expansão. Ela nos pede amor universal, sem apegos excessivos. Busque expressar seu amor de maneira incondicional e transcendente. O Sol em Sagitário nos pede consciência de nossos objetivos, mas só brilha com a segurança da doação emocional da Lua pisciana.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique