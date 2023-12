Horóscopo do dia (18/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente realista e ampla

O trígono entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro nos traz muita facilidade em pensar de forma pragmática e realista, mas também ampla, otimista e futurista. Estamos atentos aos detalhes, mas também ao quadro maior das coisas. Mente com foco realizador e focada na ampliação de valores, bem estar e resultados positivos.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe faz pensar grande em termos de carreira, ambição e realizações no mundo. Está em um senso de valor próprio aumentado, o que por sua vez lhe dá impulso para uma comunicação profissional e atenta aos pormenores. Capacidade de divulgar talentos e potencias em alta. Também o uso da autoridade vem sob bases valorosas e com objetivos.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe aumentado muito seu senso de valor próprio, crescimento pessoal e individualidade. O bom aspecto ao Mercúrio lhe facilita pensar de forma ampla e futurista, mas sem perder o pragmatismo e atenção aos detalhes. Está com mais fé na vida e em si mesmo e isso hoje se reflete mais claramente na comunicação e no seu posicionamento.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado a Júpiter. Sua mente se encontra sondando questões emocionais profundas, sexualidade, partilha, heranças, morte e renascimento. Todavia estes temas, agora em especial, ganham um tom de libertação, amplitude e significado maior. Buscas terapêuticas, espirituais e/ou transcendentais lhe facilitam o processamento de emoções sob uma nova ótica.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está focada agora nos detalhes das relações, parcerias e vida social. O aspecto benéfico a Júpiter lhe facilita ter um olhar mais amplo, alternativo, objetivo e valoroso para com o outro e para com seus padrões de relacionar. Busque libertação, amplitude e um olhar renovado a dois. Busca conjunta por novos padrões, grupos e possibilidades futuras.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz a mente focada em detalhes, rotina, trabalho e saúde e suas minúncias, mas também uma forte ousadia e senso de compromisso expansivo. Um intenso senso de expansão de carreira lhe leva a expandir sua atuação no dia-a-dia. Também um otimismo com compromisso lhe facilita mudar hábitos e renovar os cuidados com a saúde e bem estar.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado a Júpiter. Há um senso de fé, otimismo e propósito futuro atuante em sua vida, o que por sua vez facilita o entendimento de si mesmo e sua expressão pessoal. Está mais corajoso para falar e expressar seus princípios, crenças, desejos e planos, mas sem perder seu natural tom de realismo e objetividade.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está agora bem voltada para o passado, questões familiares, emoções e vida pessoal e suas minúncias. Todavia, o aspecto facilitado a Júpiter auxilia com uma visão mais otimista e libertadora de tais questões. Senso de propósito na transformação de emoções desafiadoras. Também questões de partilha são analisadas com mais pragmatismo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe estimula muito o campo intelectual e comunicativo. O aspecto benéfico a Júpiter no setor das relações lhe favorece; pode ser muito inspirado agora por conversas e trocas de ideias com os semelhantes, mas sem perder o pragmatismo. Você também pode ser aquele que vai estimular os outros em seus potencias e valores a serem desenvolvidos.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio. Há uma intensa expansão de suas possibilidades de trabalho e serviço, mas que vem agora acompanhada de uma consciência realista de seus valores e recursos. Está mais confiante em expressar suas ideias no trabalho, assim como mais atento ao cuidado com o corpo, vida material e bem estar.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais eloquente e apto a se comunicar. O bom aspecto a Júpiter lhe aumenta a confiança em si mesmo para se expressar. Está comunicando sob um ponto de vista bem pessoal, confiante e ousado, mas também realista e pragmático. Busque enxergar a si mesmo com mais amplidão e diversidade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior entendimento relacionado a questões emocionais e às mudanças familiares que se processam nos últimos tempos. Há maior conexão com sua mente intuitiva e questões psíquicas, subconscientes e/ou espirituais. Tudo isso lhe permite enxergar as questões familiares, do lar e do passado com mais otimismo, mas também realismo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio. Você está mais aberto agora à comunicação em massa, online, com amigos, grupos ou em prol de causas. Mas também está bem mais alinhado com seus valores próprios e na comunicação disso nos contextos maiores. Capacidade de trazer otimismo e movimento aos outros, mas sem perder o pragmatismo.

