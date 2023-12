JK canta "Peixe vivo" com diamantinenses em 1951. Música faz parte do repertório de amanhã

O Festival Internacional de Corais (FIC), que seria realizado neste domingo (17/12), às 19h, no adro do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis – a igrejinha da Pampulha –, foi adiado para o próximo sábado (23/12). As apresentações devem acontecer no mesmo local, mas com horário diferente, o que ainda será confirmado pela produção do evento ao longo desta semana. De acordo com a organização, a mudança na data ocorreu por "motivos técnicos operacionais".

No festival, Toninho Horta, a cantora lírica Eliseth Gomes, a banda 14 Bis e os corais Ensaio Aberto, Cantos de Minas e Recriavida integram a programação do evento, que este ano comemora os 80 anos do Complexo Arquitetônico da Pampulha.

O concerto será aberto por Toninho Horta, apresentando duas parcerias dele com Fernando Brant. Em seguida, o violonista e guitarrista acompanha a cantora lírica Eliseth Gomes – será o primeiro encontro dos dois.

A dupla se juntará a 80 vozes dos três corais para cantar “Amo-te muito”, “É a ti flor do céu” e “Peixe vivo”, músicas favoritas do ex-presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), o criador da Pampulha.

O Grupo Cantos de Minas, por sua vez, interpretará repertório natalino. E, na sequência, cantará com o 14 Bis canções como “Caçador de mim” e “Canção da América”, hits do grupo, com arranjos do maestro Marcelo Minal.