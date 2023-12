Trevor Noah sorri, com o braço direito esticado e o esquerdo segurando um microfone

O comediante Trevor Noah vai apresentar o Grammy em 2024, pela quarta vez consecutiva. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de fevereiro, em Los Angeles. Noah fez o anúncio em seu podcast nesta quinta-feira (14).

"Estou animado com isso. É muito divertido. Eu gosto do Grammy porque posso assistir ao show pessoalmente e depois experimentá-lo e comentá-lo enquanto está acontecendo", disse em seu podcast.

Noah também concorre à uma estatueta ?ele foi indicado pelo álbum de comédia "I Wish you Would"? e será um dos produtores da premiação.

Há quatro anos, ele também concorreu à premiação, com o álbum "Son of Patricia", mas não ganhou.