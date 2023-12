O cantor gospel Pedro Henrique morreu, na noite dessa quarta-feira (13/12), vítima de um infarto fulminante. Ele, que tinha 30 anos, estava na cidade de Feira de Santana, na Bahia, enquanto fazia um show. A morte foi informada pela gravadora do cantor, Todah Music, na manhã de hoje.

“Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece! Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto”, diz a nota.

A apresentação estava sendo transmitida ao vivo nas redes sociais. Em um momento, ele está cantando, quando cai desmaiado. O momento deixou os fãs assustados, mas até a manhã de hoje, não tinham sido informados sobre o que aconteceu.

Pedro Henrique e os companheiros de banda fizeram uma série de stories comemorando a chegada à Bahia, A última publicação do cantor foi feita há 16 horas e mostra ele descansando. A gravadora destacou o papel evangelizador do artista.

"Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando 'A Cruz era pra mim'… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!", deseja a nota.

Pedro Henrique era casado e pai de Zoe, que nasceu há cerca de um mês. "A Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão!!! Até breve!", finalizou a gravadora. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do cantor.