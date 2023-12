Coral do Minas, regido pela maestrina Eliane Fajioli, vai cantar no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Coral do Minas apresenta nesta quinta-feira (14/12), às 20h, seu recital de Natal, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). O espetáculo conta com todas as vozes do grupo vocal, cerca de 60 associados, acompanhados pelo piano de Leonardo Cunha, da Orquestra Opus; Samuel Gomide e Paula Cordeiro, no violino; Victor Abreu, na viola, e Gláucia Furtado, no violoncelo.

O repertório reúne canções natalinas sacras, clássicas e da música popular brasileira. Regido pela maestrina Eliane Fajioli, o coral tem quase 60 anos de história. Ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria local ou no site Eventim. Informações: (31) 3516-1360.