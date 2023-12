O apresentador Silvio Santos comemorou seu aniversário com os fãs na porta de sua casa, em São Paulo, nesta terça-feira (12/12). O Dono do Baú completa 93 anos e recebeu uma festa surpresa. Essa foi uma das poucas aparições do comunicador, afastado da TV desde o fim do ano passado.

EXCLUSIVO: Silvio Santos aparece na porta de casa no dia de seu aniversário e canta parabéns com os fãs. pic.twitter.com/mFMPfzKQPb — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) December 12, 2023

Emocionado, ele acenou e agradeceu os fãs, que cantavam ‘Parabéns para você’. O apresentador estava de pijama e acompanhado da filha Cinthia.

Silvio Santos está afastado do SBT desde setembro de 2022. A filha Patrícia comanda atualmente o programa dominical com o nome do apresentador. Mas ele deu sinais de que pode voltar à ativa.

“Estou muito feliz e muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar”, disse. Porém Cinthia já havia dito, em participação em um podcast, que o pai está velho demais para aguentar o ritmo das gravações.

“O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Então, para ele também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘Não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim; dói tudo, corpo dói’", disse.

"Para o lado artístico dele é difícil, ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais”, explicou.