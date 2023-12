Horóscopo do dia (15/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Libertação e autonomia

O trígono entre Marte em Sagitário e Quíron em Áries traz para hoje a capacidade de agir de forma expansiva, otimista e aguerrida, mas respeitando um senso de individualidade saudável. Busca por cura de um senso de individualidade que permite libertação e autonomia. Reconhecimento de que não se respeitou a individualidade no passado, mas agora já é possível agir de acordo com seus princípios .



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto facilitado com Quíron. Este período lhe traz ação expansiva, cheia de fé e otimismo, o que vem de um senso de estar curando sua verdadeira identidade e autonomia. Está redescobrindo sua verdadeira força e autonomia. Busque agir pautado em seus princípios e reconheça o que há de melhor em si mesmo e na expressão de sua coragem.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um período de profundas transformações emocionais curativas. Você está buscando agir para se libertar de velhos traumas, complexos e medos. Isso é facilitado por um senso de entrega ao divino, aos sentimentos nobres e à benevolência da vida. Ações de bastidores podem ter resultados muito benéficos. Momento de reciclar as energias pessoais e tudo o que foi negado em termos de autonomia, trazendo libertação e integração.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz cura em relação à ação conjunta. Está redescobrindo que a união faz a força e resgatando um senso de identidade comunitária e de parceria. Este momento também lhe lembra de aceitar a ajuda dos outros naquilo que for justo. Também é relembrado que as melhores parcerias são aquelas em que um reconhece a individualidade e força do outro de forma curativa.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz cura do senso de autonomia e expansão no trabalho, carreira e vida material. Ocorre uma cura do senso de uso da autoridade, independência e ambição; tudo isso lhe leva a agir com expansão e iniciativa no trabalho, na rotina e nos cuidados materiais. Lembre-se de reafirmar para si mesmo do quanto é capaz de realizar por si mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe aumenta a confiança em si mesmo e em sua expressão criativa e autônoma. Isso vem a partir de uma cura de fidelidade a seus princípios, eixo ético, fé e/ou objetivos futuros. Estará mais audacioso em se arriscar mais e buscar seus verdadeiros sonhos. Visões mais amplas lhe trazem um novo olhar para a forma como cria e se expressa no geral.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz curas emocionais profundas. Você está trabalhando antigas feridas e traumas, em especial se teve de reprimir sua individualidade e raiva por qualquer motivo. Isso agora lhe facilita ter mais autonomia emocional e buscar se diferenciar do meio familiar e do passado de forma saudável. Cura de dependências e busca assertiva por um lugar possa lançar raízes com alegria e otimismo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz cura e autonomia quanto ao comunicar e relacionar. Você está bem mais aguerrido no sentido de defender suas opiniões, pontos de vista e crenças, tudo isso a partir de um processo de cura quanto à veracidade no contato com o outro. Está enxergando que pode e deve ter suas opiniões próprias, mesmo respeitando seu natural senso de diplomacia e ponderação.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto facilitado com Quíron. Este é um período de cura de sua autonomia no campo material. Está curando seu senso de força e ação no trabalho, rotinas e na saúde. Isso lhe facilita uma ação expansiva mais otimista e aguerrida. Está lutando pela sua prosperidade e por viver seu valor próprio, curando um senso de justa autonomia nas realizações e no cuidado com a saúde.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz grande cura do seu senso de ação e autonomia. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça sua individualidade, assertividade e força pessoal. Isso vem facilitado por um senso de cura do autorizar a ser quem você é realmente, se arriscar, buscar o lúdico, o criativo e seu espaço pessoal. Energia intensa e integração com o seu todo em alta.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz curas relativas ao seu contato emocional, pessoal e/ou familiar. Há necessidade de maior autonomia neste quesito, mas também de se colocar mais por inteiro nesse campo subjetivo. Suas forças pessoais são recicladas agora para que você possa agir e reconhecer sua individualidade, mas de forma curativa e aliada aos sentimentos.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz cura quanto aos seus posicionamentos e comunicações. Está buscando maior autonomia no setor coletivo e isso lhe faz curar sua comunicação de forma mais assertiva. Também pode estar se livrando de projeções do coletivo e aprendendo com isso a se comunicar mais fiel a si mesmo. Alegria de trocar com os outros de forma autêntica e expressiva.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande cura no seu senso de realização material e profissional. Está com forças para agir de forma otimista na expansão de sua carreira e no uso da autoridade, o que vem de uma profunda cura no seu senso de valor próprio e merecimento. Ouse olhar para si mesmo com mais individualidade e amor próprio, já que essa atitude pode lhe abrir muitas portas agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique