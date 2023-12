Doze alunos da escola de música do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart, da Fundação Clóvis Salgado, subirão ao palco da Sala Juvenal Dias nesta terça (12/12) e na quinta e sexta (14 e 15/12) para apresentação do recital de formatura, com programa que mescla composições dos séculos 18 e 19 a representantes da música contemporânea.

No repertório há compositores eruditos estrangeiros, como o alemão Johann Sebastian Bach e o italiano Antonio Vivaldi, e os brasileiros Heitor Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno e Lorenzo Fernandez.

Já a música popular brasileira será representada por sucessos de Clara Nunes e Liniker, cantora eleita imortal pela Academia Brasileira de Cultura em cerimônia realizada no dia 14 de novembro.

“O repertório foi pensado em comum acordo entre professores e alunos. O que a gente pensa na hora de escolher as músicas é que precisa ser algo didático e ao mesmo tempo da realidade do aluno, que ele goste de tocar”, afirma o professor e assistente de coordenação Gustavo Machado.

“Quando o aluno vai para o palco fazendo o que ele gosta, a chance de que aquilo seja bem feito é maior”, acrescenta.



No decorrer dos três dias, irão se apresentar formandos de violino, violoncelo, trombone, clarinete, contrabaixo, piano e canto.

INSTRUMENTOS EM CENA

O professor também destaca que algumas das faixas foram escolhidas pensando em obras marcantes do repertório de cada instrumento que tiveram alguma importância para o contexto histórico da música.

Sobre o recital de formatura, Machado destaca que o maior diferencial para o público é a grande variedade da apresentação, tanto de instrumentos quanto de gêneros musicais. “O público vai ver diferentes instrumentos, formações de palco e de estilo de música. No mesmo dia em que você vai escutar uma música de Bach do período barroco da música, você pode escutar também uma música contemporânea.”

O curso básico de música do Cefart forma alunos com idades entre 13 e 35 anos para atuar como instrumentistas em grupo ou em carreira solo. Durante no mínimo três anos, os estudantes frequentam a escola duas vezes por semana e percorrem grade curricular que une a prática à teoria musical por meio de três disciplinas básicas: percepção musical, apreciação musical e aula de instrumento específico.

Segundo Machado, ao longo do curso eles também têm participação em práticas de conjunto como a Big Band e a Banda Sinfônica. Além disso, em todo final de semestre os alunos realizam uma prova de instrumento organizada no estilo de recital, tocando peças mais simples para começarem a se familiarizar com o palco.

“Durante todo o curso os alunos participam dessas atividades. Tem todo um caminho progressivo trilhado pelo aluno até ele chegar no recital de formatura”, diz.

Ele destaca ainda a importância de o Cefart capacitar os alunos para diversos cenários, sejam eles a graduação ou o ambiente profissional. “Temos alunos que tiveram sua formação aqui e foram para universidades; outros que atuam nas orquestras Sinfônica e Filarmônica de Minas Gerais”, diz Gustavo Machado.

Os concertos acontecem sempre às 19h e serão divididos entre canto (hoje); violino, violoncelo e trombone (dia 14); contrabaixo, piano e clarineta (no dia 15).

RECITAL DE FORMATURA DA – ESCOLA DE MÚSICA DO CEFART

Nesta terça (12/12), quinta (14/12) e sexta (15/12), às 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes

(Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora

antes de cada apresentação.

