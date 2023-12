Memorial Vale ficará aberto até as 21h desta terça para que visitantes possam ver o acervo do museu que narra a criação de BH

Para celebrar os 126 anos de Belo Horizonte, comemorados nesta terça-feira (12/12), o Memorial Vale, na Praça da Liberdade, terá horário de funcionamento estendido, das 10h às 21h, para que o público possa conhecer o acervo do museu (foto) que narra a criação da capital sob diferentes aspectos.

O espaço terá educadores disponíveis para conversar com os visitantes a partir das 18h. As salas Vilas Mineiras séc. XVIII e XIX, História de Belo Horizonte e Panteão da Política Mineira contam com percursos temáticos que revelam as origens da cidade, entre elas, que Belo Horizonte já tinha este nome antes mesmo de ser capital de Minas Gerais.

E quem passar pelo Memorial Vale hoje, poderá também apreciar a programação natalina do Circuito Liberdade. Será realizado cortejo com oito bonecos gigantes de Papai Noel, a partir das 19h30, com concentração na escadaria externa do museu. Criados pelo bonequeiro Catin Nardi, os bonecos serão acompanhados, em suas coreografias e performances, por uma banda com oito músicos. Ambos têm entrada gratuita.