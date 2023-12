Emoções realistas

A Lua em Capricórnio traz para hoje um clima emocional mais sóbrio, realista e pé no chão. Busca por lapidação emocional e um olhar mais pragmático sobre as emoções. A conjunção a Mercúrio nos traz ainda maior racionalidade ao enxergar o campo subjetivo. O sextil a Venus em Escorpião auxilia trazer tais emoções realistas para o crivo dos relacionamentos e resolução de possíveis problemas. Já o trígono a Júpiter nos amplia a visão sobre o campo emocional, pedindo mais liberdade e expansão.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções se ligam agora muito ao campo do trabalho, carreira, compromissos e uso da autoridade. Será preciso que use tais emoções de forma realista e pragmática. Mercúrio aqui lhe pede um tanto mais de racionalidade e objetividade para usar bem tais emoções. Reavaliação de objetivos profissionais futuros e do uso da autoridade integrada à emoção.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você passa agora por uma reavaliação de suas emoções, mas num sentido que lhe pede mais libertação, otimismo e se arriscar mais. Busque rever aquilo que sente com objetividade para se libertar. O aspecto benéfico à sua regente, Vênus, auxilia no sentido de rever suas emoções ligadas ao amor e parcerias, lhe trazendo um olhar mais generoso, aventureiro, mas também realista.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua faz conjunção a seu regente, Mercúrio, no seu setor emocional profundo. O dia de hoje lhe desafia a reciclar suas emoções de forma pragmática, realista e madura. Busque deixar ir aquilo que não lhe serve mais, assim como deve se abrir para um senso mais amadurecido e realista de partilha e afetividade. Tire tempo para meditar e sentir suas reais necessidades emocionais, mas com um senso analítico em conjunto.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, passa pelo seu signo oposto e lhe coloca emocionalmente ligado às parcerias e relações. Mas tudo isso carece agora do tom pragmático de Capricórnio e da racionalidade de Mercúrio, que também se encontra aqui. Revisão emocional de questões desafiadoras das relações, mas com objetivo de trazer libertação e renovação.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu campo emocional está muito ligado agora à vida material, trabalho, saúde e/ou rotinas. Será preciso revisar suas emoções neste sentido de forma racional e realista. Busque transformar suas emoções para otimizar seu quadro de saúde. Também a relação com colegas de trabalho e prestadores de serviço carece de um tanto mais de pragmatismo e realismo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua faz conjunção a seu regente, Mercúrio, no seu setor pessoal. Você está reavaliando sua expressão emocional e criativa, mas sob um tom analítico, pragmático e racional. Busca por segurança em ser você mesmo e tomar suas próprias decisões. Reavaliação da forma como lida com os filhos, devendo buscar um tom mais realista e maduro para lidar com desafios emocionais.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu campo emocional, pessoal e familiar é bastante mobilizado agora. Será preciso que você seja um tanto mais pragmático, realista e racional para lidar com certos aspectos desafiadores das emoções. Busque senso crítico e uma visão flexível para entender motivações subjetivas (suas e dos outros). O bom aspecto a Vênus, sua regente, mostra que você está mais forme em seu senso de valor pessoal e isso facilita o processo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Lua e Mercúrio no seu setor mental lhe trazem um tanto mais de intuição e ideias nostálgicas. Todavia, tais ideias devem ser olhadas com um tanto de realismo, pragmatismo e objetividade. A comunicação também está mais subjetiva, mas deve ser feita de forma madura e quando realmente necessário. Busque se valorizar, mas também permita o valo do outro brilhar igualmente.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre agora uma revisão de padrões emocionais ligados ao dinheiro, prosperidade senso de valor próprio. Você deve ter um olhar um tanto maduro, realista e pragmático para se curar no processo. Reveja muito bem como investe as finanças. O aspecto facilitado a Júpiter, seu regente, lhe traz grande ímpeto de renovar a vida material, trabalhar e prosperar.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Lua e Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobilizam as emoções pessoais, mas também um senso de racionalidade para se lidar com a situação. Busque escutar a si mesmo e suas emoções, mas sem perder seu natural pragmatismo e realismo, típicos do seu signo. Este é um momento em que importa sair de padrões automatizados e escutar a força das emoções.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são mobilizadas agora, mas para que sejam analisadas e curadas. Busque análise, terapia e/ou conexão espiritual que lhe facilitem na cura de tais emoções. Questões ligadas à autoridade, carreira, sensibilidade e/ou família podem ser temas importantes que carecem de mais transcendência e desapego de forma amadurecida.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As emoções ligadas ao coletivo, vida online, grupos, amizades e/ou causas são muito mobilizadas. Mas você deve ter um olhar muito amadurecido, racional e realista para lidar bem com estes contextos. Busque dar uma contribuição pessoal, mas também realista. O bom aspecto a Júpiter, seu regente, facilita ventilar ideias através de conversas significativas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique