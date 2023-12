Horóscopo do dia (13/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio retrógrado em Capricórnio

Mercúrio entra em movimento retrógrado em Capricórnio. Somos chamados a repensar com seriedade e pragmatismo. Questões de comunicação e imagem profissional demandam revisão, assim como objetivos futuros e metas de realização. Busque internamente suas motivações antes de comunicar o que for. Também analise bem as estruturas materiais.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe pede revisão de seus compromissos, carreira, imagem e comunicação profissional, assim como na forma como comunica e exerce autoridade. Busque repensar planos profissionais e metas. Momento para se pesar quais compromissos realmente valem a pena e são produtivos. Reavalie também a imagem que projeta para o mundo lá fora.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe pede revisão de seus objetivos futuros, fé, metas e expansões. Busque dentro de si o que deve resgatar na ligação com o divino e nos planos de crescimento. Momento para se pesar bem no que vale investir ou não. Faça uma reavaliação meticulosa de suas crenças, princípios e de tudo o que acredita. Um olhar mais crítico para sua fé pode lhe fazer bem.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe pede revisão de suas emoções profundas e como as comunica. Mercúrio, seu regente, lhe convida a um mergulho interior com compromisso, buscando integrar emoções difíceis e transmutar o que for preciso. Reavaliação de questões de partilha, herança e bens conjuntos. Também questões profundas e/ou sexuais pedem análise realista.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe pede revisão das relações e parcerias. Será preciso ter um olhar sério e mais introspectivo, avaliando com pragmatismo o que não funciona na vivência com o outro Reavalie as estruturas de casamento, relações, parcerias e vida social. Também as questões judiciais devem ser reavaliadas com meticulosidade e profissionalismo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe pede revisão do mundo material e seu andamento. Rotinas, trabalho, saúde, tudo isso deverá ser feito com o dobro de atenção e repensado. Esteja atento aos maus hábitos e no que pode fazer neste período para mudá-los. Busque também um olhar critico sobre metodologias e a forma de se executar algo. Tenha atenção redobrada nas rotinas.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede revisão de sua expressão pessoal e criatividade. Mercúrio, seu regente, lhe pede conexão interna com quem você realmente é e deseja. Busque tirar mais tempo para escutar a si mesmo e suas reais necessidades. Reavaliação de como expressa e exerce poder. Deve aparar as arestas nos romances, na criatividade, com filhos e em tudo que produz.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe pede revisão de questões emocionais, familiares, pessoais e/ou passadas. Busque ponderar com realismo quanto a estruturas materiais e familiares e a necessidade de limites nas relações pessoais. Momento para escutar mais sua sensibilidade, desejos e necessidades pessoais. Análise mais detalhada de questões passadas em alta.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe pede revisão de tudo quanto comunica e pensa. Busque deixar ir velhas ideias e revise tudo que vai publicar ou falar. A mente passa agora por uma reciclagem e reavaliação de conceitos velhos e arraigados que devem ser limpos. Saiba o momento de se calar. Resgate de aspectos de si mesmo através de viagens e contatos, mas tudo feito com realismo.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe pede revisão de questões materiais e financeiras. Busque refletir bem antes de gastar, além de pensar em estratégias. Bom para reciclar e organizar seus espaços. Também excelente para doar, reciclar e reutilizar os bens materiais estagnados. Busque reavaliar sua relação com o dinheiro, seus talentos e a forma como expressa isso no mundo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe pede revisão de si mesmo, como age e se apresenta. Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que escute mais a si mesmo e suas necessidades pessoais. Se permita refletir e mudar a forma como se apresenta e comunica. Tenha um foco maior em si mesmo e na interiorização necessária para expressar quem você realmente é.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe pede revisão de questões espirituais, emocionais e subconscientes. Busque espaço para meditar, refletir e interiorizar. Sua mente estará mais ligada nas questões sutis, subconscientes e espirituais. Se permita sonhar e reavaliar tais sonhos. Também a comunicação com planos sutis deve ser refinada. Sonhos significativos em alta.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe pede revisão de sua relação com o coletivo, amizades, grupo e causas. Revise bem e reavalie tudo aquilo que for postar online ou comunicar com os outros. Também algumas amizades pedem reavaliação do senso de limites. Se permita também reciclar suas ideias e veja se não tem adotado ideias que são mais do coletivo do que suas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique