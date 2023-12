Horóscopo do dia (12/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Sagitário

Entramos em um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Sagitário nos traz novos começos ligados à fé, otimismo e possibilidades futuras. Este é realmente um ciclo que expande nossa fé e nos faz enxergar as muitas possibilidades que temos na vida. Plante a semente da alegria e das novidades em sua vida.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este novo ciclo lhe traz perspectivas novas e mais otimistas. Plante agora as sementes do novo com otimismo, alegria e fé. Questões ligadas a viagens ao exterior, estudos superiores, fé e objetivos futuros tendem a frutificar neste ciclo. Você entra num período expansivo, também por Júpiter entrar em breve no seu signo. Se permita abrir a mente para possibilidades maiores e melhores.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você inicia um novo ciclo no seu setor emocional profundo. Busque plantar as sementes do valor compartilhado, da sexualidade vivida de forma alegre e das transformações benéficas. Questões de herança podem ser mobilizadas de forma positiva neste ciclo. Há um forte otimismo que lhe permite enxergar o melhor mesmo nas situações mais difíceis, lhe trazendo expansão.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Nova no seu signo oposto lhe traz novos começos ligados às parcerias, amor romântico e vida social. Esteja aberto a buscar as pessoas com mais alegria e otimismo neste período. Ponha mais fé no ser humano e nas possibilidades interativas. Questões jurídicas podem ser benéficas. Esteja aberto neste ciclo a viver a expansão junto de outras pessoas.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este novo ciclo de lunação lhe traz muitas possibilidades ligadas ao campo material. A Lua, sua regente, lhe traz vibrações de otimismo e fé ligadas às rotinas, trabalho, saúde e funcionamento da vida material. Plante as sementes de trabalho que deseja colher com otimismo. Este período pode lhe trazer expansões materiais muito gratificantes.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um novo ciclo muito benéfico em sua vida, já que cai sem eu setor natural. Novos começos ligados à criatividade, expressão pessoal, romances, artes, esportes e tudo aquilo que for lúdico. Plante agora as sementes da alegria e da força de expressão de sua criatividade e poder pessoal. Busque ser único e fazer brilhar sua luz alinhado à sua consciência.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este novo ciclo lhe traz possibilidades novas na vida pessoal. Busque ser mais otimista quanto às próprias emoções, vivências familiares e seu lar. Plante as sementes daquilo que sonha e deseja em termos de realização pessoal. Expansões ligadas ao lar, família e vida emocional tendem a se realizar com mais facilidade neste ciclo. Tenha fé em seus sonhos.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novo ciclo ligado a questões mentais e sociais. Excelente período para se buscar novos estudos ou expansão de conhecimentos. Busque novas leituras e informações. Sua mente está mais aberta e rápida neste ciclo. Possibilidades também de expansão na relação com vizinhos, conhecidos, irmãos ou parentes. Busque divulgar o que tem para partilhar com fé e alegria.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu novo ciclo cai em seu setor material e financeiro. Excelente período para potencializar seus ganhos com otimismo e fé. Busque vibrar agora no sentimento da abundância e esteja aberto para expandir seus lucros. Também facilita a busca pelos prazeres materiais e por um senso de propósito no campo material. Plante otimismo e fé nas realizações.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a possibilidade de muitos novos começos em sua vida. Plante as sementes de seu natural otimismo, fé e capacidade de crescer e expandir. Júpiter, seu regente, em breve entrará em Áries e lhe facilita a expansão direta e assertiva. Plante as sementes do que almeja e esteja conectado com seus sonhos.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este novo ciclo de lunação lhe pede que se volte para seu lado espiritual e/ou emocional. Há um mês ou um pouco mais de seu aniversário, você deve entrar na jornada de limpeza de questões subconscientes e da conexão com o divino, mas tudo isso sob um tom otimista. Excelente para praticar a caridade, entender questões psíquicas e transcender velhos padrões emocionais com muita fé e senso de propósito futuro.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O novo ciclo ocorre para você no setor coletivo. Novos começos e possibilidades ligadas a amizades, grupos, internet, causas e questões humanitárias. Busque mais otimismo e expansão na vida social, convivendo mais com amigos e sentindo a força que as mobilizações coletivas podem ter. Seu natural senso de cooperação fica enaltecido neste ciclo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este novo ciclo recai sem em seu setor profissional. Plante as sementes da fé e do otimismo aplicados à sua atuação pública e aos seus objetivos profissionais. Este ciclo pode lhe trazer muitas possibilidades benéficas de trabalho e expansão na carreira. Júpiter, seu regente, se encontra no seu signo, lhe facilitando ter fé e crescer a partir de seu forte magnetismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique