Horóscopo do dia (10/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Intensos desejos

A oposição entre Vênus em Escorpião e Júpiter em Touro traz para hoje a incitação de fortes e intensos desejos. Podemos projetar no outro ou em situações uma fonte de desejo e gratificação. Possibilidades expansivas e de transformação nas relações e materialmente. Parecerias tendem ao crescimento, mas devemos evitar os exageros. Há generosidade para que haja partilha material e afetiva.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz amplo senso de valor próprio, mas também intensa vontade de partilhar doar - busque equilíbrio entre estas suas polaridades. Você está numa fase de abundância e agora sentirá ímpeto de ser mais generoso. Energia do prazer, troca e sexualidade em alta. Evite, porém, os excessos tanto na área material quanto na afetiva e/ou sexual.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz oposição a Júpiter. Você está bem focado em seus valores e princípios, o que por sua vez lhe faz ser mais generoso e entregue nas relações e no amor romântico. Terá maior coragem e iniciativa para buscar as pessoas amadas. As parcerias ganham um tom de expansão, intensidade e otimismo no geral. Mas também deve evitar os exageros.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz intensas emoções e isso se volta muito agora para suas realizações no campo material. Forças subconscientes e psíquicas estão em movimento renovador e isso lhe faz enxergar agora o mundo material com mais ambição e senso de valor. Busque valorizar seu trabalho e parcerias neste sentido, mas deve evitar também exageros neste sentido.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz necessidade de ampliar suas redes de contato, amizades e participação em grupos ou causas; tudo isso lhe aumenta um senso de valor próprio e autoestima. Amizade e romance podem se entrelaçar aqui. Busque doar o que tem de melhor em si mesmo, mas evite exageros em suas iniciativas românticas ou na expressão exagerada de si mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz impulsos de crescimento na carreira, autonomia e realização mundana a partir dos sonhos pessoais, desejos privados e/ou relações familiares. A ambição de ter uma vida pessoal melhor e mais confortável lhe impele a se arriscar mais lá fora e ousar. Também a relação com figuras de autoridade pode ser mais intensa emocionalmente, mas deve evitar quaisquer exageros.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz amplidão de fé e novos objetivos. Isso vai lhe impelir a comunicar tais questões com mais ambição, intensidade e alegria. Deve se valorizar mais e ter uma mentalidade mais próspera. Valores ligados à fé e visões de mundo tendem a ser discutidos, mas deve se lembrar de ser ponderado, evitando exageros na comunicação no geral.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz oposição a Júpiter. Você está buscando mais aprofundamento emocional, partilha e vivência da sexualidade com prazer e amor. Tudo isso lhe impele a olhar para si mesmo e reconhecer seu valor próprio e ambicionar mais bem estar. Busque dar bem estar a si mesmo o tanto quanto dá ao outro. Deve equilibrar o dar e o receber de forma justa.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz crescimento de valor próprio a partir das relações. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que se ame e se valorize mais; a oposição a Júpiter põe esse tema em pauta nas relações e parcerias. Excelente dia para permitir que os outros o auxiliem nessa valorização pessoal. Mas deve evitar exageros ou expectativas exageradas nas relações.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz oposição a Vênus. Você passa por uma fase de crescimento e expansão no seu senso de valor no trabalho. Hoje terá ainda mais clareza de padrões emocionais e subconscientes que deve reciclar em relação à questão de valor e finanças. Busque fluir com esta energia, se valorizando e permitindo mudanças benéficas no trabalho, rotinas e saúde, mas sem exageros.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz intensas energias criativas e que devem ser partilhadas. Você está mais confiante na sua criatividade, espaço e poder pessoal; tudo isso agora serve para que partilhe de sua luz, valores e possibilidades com o coletivo, online, grupos, entre amigos ou por causas. Mas deve evitar os exageros, sabendo dar de si mesmo dentro de uma justa medida.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz necessidade de fazer sua imagem profissional expandir. Está buscando um lado mais ambicioso, mas também mais cooperativo a partir da vivência de suas emoções e de um senso de prosperidade pessoal que está sendo ativado. Doar um pouco mais daquilo que é de sua intimidade pode ser benéfico, mas fique atento aos exageros neste sentido.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz oposição a Vênus. Você está mais expansivo e valoroso em sua comunicação e isso se reflete na expressão de seus valores superiores, fé, crenças e objetivos futuros. Discussões religiosas, acadêmicas ou filosóficas podem surgir, mas evite posicionamentos exagerados. Sonhos de expansão, viagens e estudos estão em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique