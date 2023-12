Horóscopo do dia (09/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Trocas intensas

A Lua em Escorpião torna o clima emocional de hoje bem mais intenso, profundo e transformador. A conjunção a Vênus nos traz a necessidade de partilha, amor e troca de maneira apaixonada. Mas também devemos saber deixar ir velhos aspectos do relacionar que não funcionam mais. O trígono a Saturno em Peixes nos traz um aterrameto emocional para que consigamos viver tudo isso com os pés no chão e maturidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade no terreno da partilha, sexualidade e transformações. Está mais aberto e dispost5o a partilhar, mas deve reciclar algumas emoções neste sentido. Antigas questões de heranças podem ter de ser olhadas com honestidade. Você está num processo de trabalhar questões subconscientes e isso facilita agora entender o que precisa ser refinado no campo afetivo e/ou sexual.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, está conjunta à Lua. Há grande receptividade emocional hoje para com o outro, no casamento e nas trocas no geral. Necessidade de se sentir pertencente a alguém em alta. Mas também deve aparar algumas arestas no campo das relações e de padrões antigos. Você tem lidado com ideias novas e isso lhe auxilia a lapidar a nova visão que deve ter das relações daqui em diante.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade relacionada ao campo material, organização, trabalho rotinas e/ou saúde. Questões emocionais profundas destes setores são mobilizadas para que você as organize. Você tem sido estimulado a assumir mais autoridade, independência e maturidade nos últimos tempos, o que agora lhe facilita usar essa intensidade para reciclar e ordenar a vida material como deve ser.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, faz conjunção a Vênus no seu setor criativo. Está bem mais intenso na expressão de sua beleza, vaidade, amor e necessidade de troca e doação de si mesmo. Os romances tendem a ser intensos, assim coml atividades criativas e a relação com os filhos. Você tem amadurecido quem você é e seus princípios, o que lhe amadurece essa expressão criativa de forma mais sóbria.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade, em especial no campo emocional, pessoal, passado e familiar. Está mais intenso em vivenciar emoções e relações do passado. Também reciclando e transformando a forma como troca com familiares e pessoas próximas. Você tem passado por uma grande maturação emocional e de partilha que lhe traz um tom mais sóbrio para este processo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade no campo mental e comunicativo. Sua intuição está forte e pode estar nostálgico quanto a relações e pessoas do passado. Busque, porém, transformar velhos apegos e valores. Você tem passado por um grande processo de maturação emocional nas relações, o que lhe facilita ordenar melhor as ideias e comunicações no momento.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, está conjunta à Lua no seu setor de valores, posses e finanças. Pode ter de lidar com apegos ligados a bens materiais, assim como pode e deve reciclar tudo aquilo que puder. Busque se conectar emocionalmente com os prazeres e com um senso de autoestima. Você tem amadurecido sua relação com a vida material e isso lhe permite fazer tudo isso de maneira mais sóbria e realista.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade com Vênus e Lua no seu signo (solar ou ascendente). Está mais conectado com sua sensibilidade e lado feminino. Tudo isso lhe facilita expressar melhor seu amor e valor. Pose ter nostalgias quanto a quem já foi no passado e sobre o que deve resgatar. Você está amadurecendo sua expressão pessoal e autonomia, o que facilita se dar mais estrutura e realismo no uso da sensibilidade.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade em termos de emoções subconscientes. Você está reciclando seu senso de família, pertencimento, amor romântico, valor pessoal e afins. Se permita processar tais temas com terapias e catarses. Você tem amadurecido seu senso de família e pertencimento, buscando mais autonomia e limites. Isso lhe facilita processar tais energias com mais maturidade e sobriedade.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade nas relações com amizades, grupos, online e em causas coletivas. Está mais receptivo emocionalmente, mas também pode ter de lidar com emoções desafiadoras no contato com as pessoas. Saturno, seu regente, tem lhe amadurecido a comunicação e inteligência emocional, o que lhe traz mais capacidade de se comunicar colocando limites, mas com empatia.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade quanto à carreira, uso da autoridade e ambições materiais. Está com forte magnetismo atrativo de ambição, o que pode ser usado em seu favor para progredir. Mas esteja atento a dificuldades emocionais com figuras de autoridade, em especial as femininas. Você tem amadurecido seu senso de valor próprio, o que lhe facilita agora enxergar caminhos para crescer e prosperar.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz muita profundidade quanto à sua fé, objetivos futuros, crenças, visões de mundo, viagens e/ou estudos. Está conectado a fortes emoções neste sentido, mas pode ter de reciclar alguns conceitos e objetivos no processo. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe amadurecido bastante, o que facilita enxergar tais questões com mais realismo e tenacidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique